Otomobile Saldırı: Cam ve Aynalar Kırıldı

SULTANGAZİ'de kimliği belirsiz kişi, park halindeki aracın cam ve aynalarını kırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, sokakta park halindeki otomobile yönelerek aracın yan aynalarını ve camlarını kırdı. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, otomobilin sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polisin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.