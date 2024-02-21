Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Samsun\'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekibi tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

21.02.2024 22:53  Güncelleme: 22:56
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Özge T. (33) yönetimindeki 57 FB 532 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şazile Ö'ye (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarpmasıyla yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekibince, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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