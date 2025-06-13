Otomobilin Frenini Çeken Taksici, Facianın Önüne Geçti - Son Dakika
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Otomobilin Frenini Çeken Taksici, Facianın Önüne Geçti

Otomobilin Frenini Çeken Taksici, Facianın Önüne Geçti
13.06.2025 17:02
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Mersin'de sürücüsüz hareket eden otomobili durduran taksici, olası bir kazayı engelledi.

Mersin'de sürücüsünün el freni çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobili taksici durdurdu.

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil, kısa süre sonra hareket etmeye başladı.

Bir süre caddede de ilerleyen otomobili kaldırıma çıktığı sırada taksi durağında oturan taksici Sinan Şenlik fark etti.

Aracın şoförünün olmadığını gören Şenlik, kaldırımdan parka doğru ilerleyen otomobili durdurmak için aracın peşinden koştu.

Şenlik, ön yolcu kapısını açarak araca bindi ve otomobili bölgedeki balık pazarına ulaşmadan önce el frenini çekerek durdurdu.

Bu anlar, taksi durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Balık pazarında oturup yemek yiyenlerin üzerine doğru gidiyordu"

Sinan Şenlik, AA muhabirine, sürücüsünün olmadığını fark ettiği otomobili durdurmak için hemen harekete geçtiğini söyledi.

Durakta arkadaşıyla çay içerek müşteri beklediğini belirten Şenlik, "Arkadaşım birden 'geliyor' dedi. Ben de arkamı dönüp baktığımda, sürücüsü olmayan bir araç bize doğru geliyordu. Arabanın arkasından yaşlı bir dayı 'durdurun' diye bağırıyordu. Arabanın gittiğini görünce ben de arkasından koşarak içine atlayıp el frenini çektim. Dayı, el frenini çekmeden arabadan inmiş." dedi.

Otomobili kaza yapmadan durdurduğunu belirten Şenlik, şunları kaydetti:

"Büyük bir faciayı önledim. Eğer el frenini çekmemiş olsaydım, ileride balık pazarında oturup yemek yiyenlerin üzerine doğru gidiyordu. Oradan geçen kadına da araç çarpacaktı. Kadın telefona dalmıştı. Hava sıcak, insanlarımız dalgın, bundan sonra daha çok dikkat etsinler. Araç düzgün bir şekilde yanımızdan geçti, hiçbir yere çarpmadı. Yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. İnsanlık görevimizi yaptık. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otomobilin Frenini Çeken Taksici, Facianın Önüne Geçti - Son Dakika

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