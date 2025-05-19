Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otoparkta bulunan vatandaşlar, park halindeki otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Durumun bildirildiği sürücü kendi imkanları ile kediyi çıkartamayınca Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin çalışmalarıyla yavru kedi mahsur kaldığı yerden kısa sürede çıkartıldı.

Kurtarılan yavru kedi, sağlık kontrolü ve bakımı yapılmak üzere Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.