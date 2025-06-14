Otomobilin Motorundan Kedi Yavruları Kurtarıldı

Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Arslanlı Mahallesi 221. Sokak'ta park halinde duran otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla 2 kedi yavrusunu sıkıştıkları yerden kurtararak doğaya bıraktı.
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