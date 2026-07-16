Otomobille Kaza Yapan Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika
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Otomobille Kaza Yapan Sanığa 18 Yıl Hapis

16.07.2026 19:14
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Samsun'da çıkan kavgada bir kişiyi öldüren Uğur Yılmaz, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin otomobille üzerinden geçilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Yılmaz ile taraf avukatları katıldı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan sanık M.Y. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden hazır bulundu.

Yılmaz, duruşmadaki son savunmasında, olayın kaza olduğunu öne sürdü.

Maktulün hem akrabası hem de arkadaşı olduğunu belirten Yılmaz, "Tahliyemi talep ediyorum. Bilerek yapmadım. Tamamen dikkatsizlik sonucu olmuştur. Önümde tümsek var zannettim. Geri dönüp tekrar üzerinden geçmek gibi bir durum olmadı. Bir şey göremeyince devam ettim. Kaçma durumum olmadı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti Yılmaz'ın, "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına, M.Y'nin ise beraatine hükmetti.

Akraba olan Uğur Yılmaz, M.Y. ve A.G. ile Mehmet Kalay ve İ.K. arasında 9 Temmuz 2025'te çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Yılmaz, kullandığı otomobille Kalay'ın üzerinden iki kez geçerek kaçmıştı. Olayda Kalay yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Yılmaz tutuklanmış, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otomobille Kaza Yapan Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika

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