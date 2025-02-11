Ovacık’ta Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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Ovacık’ta Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Ovacık’ta Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı; çeşitli malzemeler ele geçirildi.

11.02.2025 16:17
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Akyayık köyündeki Mercan Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tunceli Müzesi görevlileri eşliğinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 1 kilogram amonyum-potasyum nitrat, hilti, yılan uçlu kamera, hilti ucu, 75 metre kablo, 7 metre uzunluğunda 3 top bakır tel, akü, 1 litre benzin, 1,5 litre mazot, motor yağı, balyoz, kazma, levye ve inşaat eldiveni ele geçirildi.

Alanda detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, hiltiyle bir kayanın 3 farklı noktasında açılan deliklere patlayıcı maddeler yerleştirildiğini tespit etti.

Ekipler, gerekli çalışmanın ardından patlayıcıları fünye yardımıyla kontrollü olarak imha etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ovacık’ta Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında - Son Dakika

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