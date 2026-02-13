Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aracıyla mahsur kalan sürücü, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Ovacık'tan Hozat ilçesi istikametine doğru aracıyla ilerleyen Sergen B, kar ve tipi nedeniyle Çakmaklı köyü mevkisinde mahsur kaldı.
Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden alınan sürücü, güvenli şekilde Ovacık ilçe merkezine getirildi.
Kara saplanan araç ise Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Ovacık'ta Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?