Ovacık'ta Toprak Kayması: Belen Köy Yolu Kapandı

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Belen köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Köye ulaşımın Erkeç-Çamlı alternatif köy yolundan sağlandığı aktarılan açıklamada, "Kapanan köy yolunun trafiğe açılması için çalışmalar devam etmekte olup, yol en kısa sürede trafiğe açılacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından, Belen köy yolunu kullanmamaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.