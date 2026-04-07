Panama Belgeleri'nin 10. Yılında Süper Zenginlerin Vergi Kaçırma Süreci Devam Ediyor

Panama Belgeleri'nin yayımlanmasının onuncu yılında Oxfam tarafından açıklanan bir rapor, süper zenginlerin offshore sistemler aracılığıyla vergi kaçırarak servetlerini artırmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre, dünyanın en zengin yüzde 0,1'lik kesiminin yurt dışında sakladığı vergisiz servet, dünya nüfusunun yoksul yarısının toplam varlığını geride bırakıyor, yani en zengin 8 milyon kişinin serveti en yoksul 4 milyar kişinin toplam varlığından daha fazla.

Oxfam, 2024 yılında yaklaşık 3,55 trilyon dolar tutarında servetin vergi cennetlerinde ve bildirilmeyen hesaplarda saklandığını tahmin ediyor. Bu gizli servetin yüzde 80'i en zengin yüzde 0,1'lik kesime ait olup, süper zenginlerin vergi ödemekten kaçınması eşitsizliği artırıyor ve demokrasiyi zayıflatıyor; ödenmeyen vergiler okul, hastane ve iklim koruma gibi alanlarda kısıtlamalara yol açıyor.

Kuruluş, otomatik bilgi paylaşımı gibi ilerlemelere rağmen vergilendirilmemiş offshore varlıkların küresel GSYH içindeki payının hâlâ yüzde 3,2 seviyesinde olduğunu belirtti ve Almanya hükümetine uluslararası işbirliğini güçlendirme, vergi dairelerini destekleme ve küresel bir şeffaflık sicili oluşturma çağrısı yaptı. Ayrıca, G20'de tartışılan milyonerler için en az yüzde 2'lik küresel asgari verginin Almanya'da uygulanmasını ve uluslararası düzeyde hayata geçirilmesini istedi.

Panama Belgeleri, 2016'da ortaya çıkarılan ve dünya çapında politikacıların, iş insanlarının ve ünlülerin offshore şirketler üzerinden gizli finans faaliyetlerini açığa çıkaran büyük bir veri sızıntısını tarif ediyor. Belgeler, Mossack Fonseca'dan sızdırılan 11,5 milyon dosyadan oluşuyor ve 215 binden fazla paravan şirketin varlığını ortaya koydu, eski ve görevdeki devlet başkanları, politikacılar ve ünlüleri içeriyor.