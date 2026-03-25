Üye Girişi
Son Dakika Logo

OYAK Ermaden'den Yanlış İfadeye Yanıt

25.03.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OYAK Ermaden, basın açıklamasındaki asılsız beyanlara yanıt vererek gerçekleri paylaştı.

OYAK Ermaden, OYAK Genel Müdürlüğü önünde DEV-MADEN SEN Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup tarafından basın açıklaması yapıldığını, burada yer alan bazı beyanların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.03.2026 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürlüğü önünde DEV-MADEN SEN Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında olduğu bir grup tarafından yapılan basın açıklamasında gerçek dışı bazı beyanların yer alması nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

"Yeraltı maden çıkarma maliyetlerinde yaşanan artışlar ve dünya demir fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle, Ermaden olarak Sivas-Divriği'de sahibi olduğumuz ve Çiftay Madencilik firmasının alt yüklenici olarak görev yaptığı yeraltı maden işletmemizdeki faaliyetlere geçici süre ile ara verilmek zorunda kalınmıştır. Açık olan diğer ocağımızda ise üretim faaliyetlerimiz halen devam etmektedir.

"Bu süreçte, yeraltı işletmesinde alt yüklenici olarak görev yapan Çiftay Madencilik bünyesindeki 380 çalışanın 246'sının iş akitleri, tüm yasal hakları eksiksiz ödenerek sonlandırılmıştır. 134 çalışan ise açık işletmede farklı görevlerde istihdam edilmeye devam edilmektedirler.

"Basın açıklamasında kamuoyunu yanıltmak amacıyla Ermaden'in finansal göstergeleri konusunda açıkça gerçek dışı ifadeler kullanılmış ve Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye ait olan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin karlılık rakamları Ermaden'e aitmiş gibi ifade edilmiştir.

"Ayrıca, Divriği'deki maden ocaklarının tamamen kapatılacağı ve Divriği'den göçlerin başlayacağı yönündeki iddialar da asılsızdır. Halihazırda bölgedeki maden ocaklarında çalıştırılan Ermaden'in ve taşeronlarımızın bordrolu personelinin sayısı 1000 civarındadır. Bu çalışanların yaklaşık yüzde 85'i Divriği ve komşu yerleşim birimlerinde ikamet etmektedir. Yeni bir madencilik faaliyeti başlatıldığında ise ihtiyaç duyulacak iş gücü her zaman olduğu gibi yine bölgeden sağlanacaktır.

"Ermaden olarak, faaliyetlerimizi her zaman şeffaflık, sorumluluk ve çalışan haklarına saygı ilkeleri çerçevesinde yürütmekteyiz. Alınan bu zorunlu kararın, bölge ekonomisine ve çalışanlarımıza etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA

Arzu Çerkezoğlu, Ekonomi, Finans, Güncel, OYAK, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:29:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.