(ANKARA) - Oyuncular Sendikası'ndan, sinema, dizi ve reklam sektöründe yaşanan krize ilişkin yapılan açıklamada, reklam gelirlerindeki daralma gerekçe gösterilerek yapımların ertelenmesi, iptal edilmesi, sezon sürelerinin kısaltılması ve çalışanlardan ücret indirimi istenmesinin binlerce emekçinin geleceğini tehdit ettiği belirtildi. Açıklamada, sektörün krizden çıkış yolunun emeği ucuzlatmak değil, çalışanların haklarını güvence altına alan adil ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni kurmak olduğu vurgulandı.

Oyuncular Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de sinema, dizi ve reklam sektörünün ciddi bir krizden geçtiği belirtilerek, ekonomik daralmanın ve reklam gelirlerindeki düşüşün faturasının sektör çalışanlarına kesilmek istendiği kaydedildi.

Açıklamada, yapımların ertelenmesi, projelerin iptal edilmesi, sezon sürelerinin kısaltılması ve ekiplerden ücret indirimi istenmesinin binlerce emekçinin geleceğini tehdit ettiği savunuldu.

Türkiye dizilerinin uluslararası pazarlarda milyonlarca dolarlık gelir elde ettiği ve sektörün başarısında senaristlerden yönetmenlere, oyunculardan kamera, ışık, ses, sanat, kostüm, makyaj, dekor, kurgu, post prodüksiyon, reji ve prodüksiyon ekiplerine kadar yüz binlerce emekçinin katkısının bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu başarıya rağmen çalışanların sistemik hak ihlalleriyle karşı karşıya bırakıldığı vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yasal çalışma sürelerinin üzerinde çalıştırılmak, sigortasız istihdam, ödenmeyen fazla mesailer, ihlal edilen dinlenme hakları, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması, kısa süreli sözleşmeler, bölüm başı ücretlendirme dayatmaları ve geciken ödemeler sektörün olağan çalışma düzeni haline getirilmeye çalışılıyor.

"ÇALIŞMA STANDARTLARININ GERİLETMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Bugün ise reklam gelirlerindeki düşüşün, ekonomik daralmanın ve yapım şirketleri, televizyon kanalları ve dijital platformlar arasındaki ticari ilişkilerin yarattığı risklerin faturası yine çalışanlara kesilmek isteniyor. Projelerin durdurulması, ertelenmesi veya iptal edilmesiyle ortaya çıkan belirsizlik, zaten güvencesiz koşullarda çalışan binlerce emekçinin geleceğini daha da belirsiz hale getiriyor. Ekonomik kriz gerekçe gösterilerek ücretlerin düşürülmesi ve çalışma standartlarının geriletmesi kabul edilemez.

"GELECEĞİMİZİN BELİRSİZLİĞE TERK EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Bu sektörün başarısının arkasında emeğimiz, yaratıcılığımız, tecrübemiz, yıllarımız ve hayatlarımız var. Sektörün bütün yükünü omuzlayan emekçiler olarak haklarımızın, çalışma koşullarımızın ve geleceğimizin belirsizliğe terk edilmesini kabul etmiyoruz. Bu krizden çıkışın yolu emeği ucuzlatmak değil, üretimi destekleyen, emekçilerin haklarını güvence altına alan, çalışma düzeninin kurulmasıdır"