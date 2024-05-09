Öz Sağlık-İş Sendikası, 9. Yargı Paketi'nde sağlıkta şiddete karşı caydırıcı düzenleme istiyor - Son Dakika
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Öz Sağlık-İş Sendikası, 9. Yargı Paketi'nde sağlıkta şiddete karşı caydırıcı düzenleme istiyor

Öz Sağlık-İş Sendikası, 9. Yargı Paketi\'nde sağlıkta şiddete karşı caydırıcı düzenleme istiyor

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Adalet Bakanlığı'nın 9. Yargı Paketi'ne yönelik çalışmalarında sağlıkta şiddete karşı caydırıcı düzenlemeler yapılmasını istedi. Sert, sağlıkta şiddet olaylarının cezasızlık algısını ortadan kaldıracak tedbirlerle ele alınması gerektiğini belirtti ve tüm siyasi partileri bu konuda ortak tavır almaya davet etti.

09.05.2024 11:47  Güncelleme: 11:55
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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 9. Yargı Paketi'nde sağlıkta şiddete karşı caydırıcılık içeren düzenleme istedi.

Sert, yazılı açıklamasında, Adalet Bakanlığının 9. Yargı Paketi'ne yönelik çalışmalarına devam ettiğini anımsattı.

Yeni pakette, sağlıkta şiddet olayları karşısında oluşan "cezasızlık algısını" giderecek caydırıcı düzenlemeler beklediklerini vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

"9. Yargı Paketi'ndeki 'cezasızlık algısının ortadan kaldırılması çalışmaları' kapsamına sağlıkta şiddet olaylarının da dahil edilmesi gerekiyor. Hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık kuruluşlarından hizmet alan vatandaşların etkilendiği bu şiddet olaylarının oluşturduğu travma, sağlık çalışanlarını her sabah ya da her nöbette evlerimizden helallik alarak çıkma noktasına getirdi."

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için sert ve caydırıcı tedbirlerin alınmadığı her gün sağlık çalışanlarının canları ile görevleri arasında kalmaya devam edeceğini vurgulayan Sert, "Bu yasal düzenlemenin TBMM'deki görüşmeleri sırasında, tüm siyasi partileri sağlıkta şiddet olaylarına karşı ortak tavır almaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öz Sağlık-İş Sendikası, 9. Yargı Paketi'nde sağlıkta şiddete karşı caydırıcı düzenleme istiyor - Son Dakika

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