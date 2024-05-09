Öz Sağlık-İş Sendikası, 9. Yargı Paketi\'nde sağlıkta şiddete karşı caydırıcı düzenleme istiyor

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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 9. Yargı Paketi'nde sağlıkta şiddete karşı caydırıcılık içeren düzenleme istedi.

Sert, yazılı açıklamasında, Adalet Bakanlığının 9. Yargı Paketi'ne yönelik çalışmalarına devam ettiğini anımsattı.

Yeni pakette, sağlıkta şiddet olayları karşısında oluşan "cezasızlık algısını" giderecek caydırıcı düzenlemeler beklediklerini vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

"9. Yargı Paketi'ndeki 'cezasızlık algısının ortadan kaldırılması çalışmaları' kapsamına sağlıkta şiddet olaylarının da dahil edilmesi gerekiyor. Hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık kuruluşlarından hizmet alan vatandaşların etkilendiği bu şiddet olaylarının oluşturduğu travma, sağlık çalışanlarını her sabah ya da her nöbette evlerimizden helallik alarak çıkma noktasına getirdi."

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için sert ve caydırıcı tedbirlerin alınmadığı her gün sağlık çalışanlarının canları ile görevleri arasında kalmaya devam edeceğini vurgulayan Sert, "Bu yasal düzenlemenin TBMM'deki görüşmeleri sırasında, tüm siyasi partileri sağlıkta şiddet olaylarına karşı ortak tavır almaya davet ediyoruz." dedi.