Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Turgut Özal; Türkiye'nin kabuğunu kırdığı, dünyaya açılma cesareti gösterdiği bir dönemin mimarlarındandır. Ekonomiden siyasete, devlet yönetiminden toplumsal hayata kadar birçok alanda değişimi göze alabilmiş bir irade ortaya koymuştur. Vefatının yıl dönümünde 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum."