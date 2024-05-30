Özbekistan, 2026'ya kadar DTÖ'ye üye olmayı hedefliyor - Son Dakika
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Özbekistan, 2026'ya kadar DTÖ'ye üye olmayı hedefliyor

Özbekistan, 2026\'ya kadar DTÖ\'ye üye olmayı hedefliyor

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev, ülkesinin 2026 yılına kadar Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üye olmayı planladığını açıkladı. Hocayev, DTÖ'ye katılım sürecindeki reform çalışmalarının takdir edildiğini belirtirken, işbirliği ve desteğin önemine vurgu yaptı. Özbekistan'ın DTÖ'ye üyelik süreci 2005'te askıya alınmış, ancak 2020'de yeniden başlamıştı.

30.05.2024 15:01
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Özbekistan, 2026'ya kadar Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üye olmayı hedefliyor.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev, yaptığı açıklamada, ülkesinin DTÖ'ye üye olma konusunda kararlı olduğunu belirterek, Özbekistan'ın 2026 yılında örgütün Kamerun'da yapılacak 14. Bakanlar Konferansı'na kadar üye olmayı planladığını kaydetti.

Hocayev, üye ülkelerin Özbekistan'ın üyelik çalışma grubunun sekizinci toplantısında, DTÖ'ye katılma yolunda gerekli reformları hayata geçirmesiyle ilgili çabalarının takdir edildiğini söyledi.

Özbekistan'ın katılım müzakerelerinin başarılı şekilde sonuçlanması için "işbirliği ve desteğin" şart olduğunu vurgulayan Hocayev, "Özbekistan, Dünya Ticaret Örgütüne üye olma konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve anlamlı ilerleme sağlamak için tüm fırsatları kullanıyor." dedi.

Özbekistan'ın 2005'te askıya aldığı örgüte katılım sürecinin Temmuz 2020'de yeniden başladığını anımsatan Hocayev, bunun ardından Haziran 2022, Mart 2023 ve Kasım 2023'te üç toplantının daha yapıldığını hatırlattı.

Şevket Mirziyoyev, 2017'de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Özbekistan'ın 2005 yılında askıya aldığı DTÖ'ye üyelik sürecini yeniden başlatırken, ülkesinin örgüte üyeliğinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan, 2026'ya kadar DTÖ'ye üye olmayı hedefliyor - Son Dakika

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