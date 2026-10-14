Özbekistan'a 9 ayda 10 milyon 300 bin turist geldi, Çin'den gelenler yüzde 110 arttı - Son Dakika
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Özbekistan'a 9 ayda 10 milyon 300 bin turist geldi, Çin'den gelenler yüzde 110 arttı

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Özbekistan'a bu yılın ocak-eylül döneminde gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 10 milyon 300 bine ulaştı. Turizm geliri yüzde 51,2 artışla 5 milyar 300 milyon dolara çıkarken Çin'den gelen turist sayısı yüzde 110 arttı.

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'ı bu yılın ocak-eylül döneminde ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 10 milyon 300 bine ulaştı.

Özbekistan Turizm Komitesi, 2026 yılının 9 ayında ülkeye gelen turist sayısındaki artışla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, ocak-eylül döneminde ülkeyi ziyaret eden turist sayısındaki en yüksek artış, Çin'den gelen ziyaretçilerde kaydedilirken bu dönemde Özbekistan'a gelen Çinli turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 arttı.

Aynı dönemde Malezya'dan gelen turist sayısı yüzde 90, Mısır ve Romanya'dan gelenlerin sayısı yüzde 80, Endonezya'dan gelenlerin sayısı yüzde 70, Japonya'dan gelenlerin sayısı yüzde 50, ABD'den gelenlerin sayısı yüzde 40 ve Rusya'dan gelenlerin sayısı ise yüzde 30 artış gösterdi.

Bu dönemde Almanya ve İngiltere'den gelen turistlerin sayısı yüzde 25, Fransa'dan gelenlerin sayısı yüzde 21, Türkiye'den gelenlerin sayısı ise yüzde 15 yükseldi.

???????Açıklamada, söz konusu ülkelerden Özbekistan'a gelen turist sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Ülkenin turizmden elde ettiği gelir ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,2 artarak 5 milyar 300 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan'a gelen turist sayısı giderek artıyor

Özbekistan'ı 2019'da 6 milyon 748 bin yabancı turist ziyaret ederken Kovid-19 salgınının etkisiyle bu sayı 2020'de 1 milyon 500 bine, 2021'de ise 1 milyon 800 bine geriledi.

Ülkeye gelen yabancı turist sayısı 2022'de 5 milyon 200 bine, 2023'te 7 milyona, 2024'te ise 8 milyona yükseldi. Özbekistan'ı 2025'te ziyaret eden yabancı turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 46,8 artarak 11 milyon 700 bine ulaştı.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Özbekistan'a 9 ayda 10 milyon 300 bin turist geldi, Çin'den gelenler yüzde 110 arttı - Son Dakika
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