Özbekistan'da 392 Mahkum Affedildi
Özbekistan'da 392 Mahkum Affedildi

19.03.2026 17:23
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ramazan ve Nevruz dolayısıyla 392 mahkumu af etti.

Özbekistan'da, Ramazan ve Nevruz bayramları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle 392 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, ülkede kutlanacak Ramazan ve Nevruz bayramları kapsamında, "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararname imzalandığı bildirildi.

Kararnameye göre, af kapsamında 223 hükümlü tahliye edilecek, 169 hükümlünün ise ceza süreleri kısaltılacak.

Açıklamada, affedilenler arasında 24 yasa dışı örgüt mensubu, 60 yaş üstü 14 kişi, 26 kadın ile 3 yabancı uyruklunun bulunduğu bildirildi.

Ülkede son olarak Aralık 2025'te, anayasanın kabul edilişinin 33. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 615 mahkum affedilmişti.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından, ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.

Kaynak: AA

