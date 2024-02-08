Özbekistan\'da Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma Oranı Arttı

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Özbekistan'da okullaşma oranı, okul öncesi eğitimde yüzde 27'den yüzde 74'e çıktı.

Özbekistan Okul Öncesi Eğitim Ajansının verilerine göre, 2017'de yüzde 27 olan okul öncesi eğitimde okullaşma oranı, son 6 yılda 2,7 kat artarak 2023 sonu itibarıyla yüzde 74'e ulaştı.

Buna göre, 2017'de ülkede okul öncesi eğitime devam edebilecek 3 milyon çocuğun sadece 700 bini eğitim alırken 2023 sonu itibarıyla bu sayı 2,2 milyona yükseldi.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının artırılması amacıyla 6 yıl önce 5 bin 211 olan kreş ve çocuk yuvalarının sayısı 33 bin 942'ye çıkarıldı, bu kurumlarda görevli öğretmenlerin sayısı da 58 binden 160 bine ulaştı.

Özbekistan hükümeti, Dünya Bankasının mali kaynaklarını da kullanarak en kısa sürede 6 yaş ve altındaki çocukların tamamının okul öncesi eğitime alınmasını hedefliyor.