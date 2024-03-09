Özbekistan\'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

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Özbekistan'da, "huzur ve bereket ayı" olarak da ifade edilen ramazanın son hazırlıkları tamamlandı.

Ülkede bulunan 2 bin 200'e yakın cami, temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılarak ramazan için hazır hale getirildi. Şehirlerde de ramazan için temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim'in okunacağı camilerde, Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi tarafından hafızlar görevlendirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle toplumda barış, dostluk, iyilik ve hoşgörü ortamını pekiştiren ramazan ayının en iyi şekilde geçmesi amacıyla gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Kararnamede, ramazan ayında muhtaçların desteklenmesine, iyilik ve hoşgörünün, aileler ve mahallelerde huzur ve saygı ortamının pekiştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi tavsiye edildi.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi yetkilileri, ramazan hazırlıklarını yerinde incelemek amacıyla teravih namazı kılınacak camilere giderek, buralardaki temizlik ve çevre düzenlemelerini gözden geçirdi.

Ramazan için hazırlık yapan vatandaşların uğrak yerleri olan dükkan ve pazar yerlerinde alışverişlerin arttığı gözlendi.

Ülkedeki 1500'den fazla camide Kur'an-ı Kerim hatmedilecek

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresinden yapılan açıklamada, ülke genelindeki camilerin teravih namazları için hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim'i hatmedecek hafızlarla bir toplantı yapılarak, mübarek ayın en iyi şekilde geçirilmesi ve öneminin vatandaşlara anlatılması konularında çeşitli tavsiyelerin verildiği aktarıldı.

Ülke genelindeki tüm camilerde temizlik ve çevre düzenlemelerinin yapıldığı, bahçelerine fidanlar dikildiği kaydedile açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda yeni caminin ibadete açıldığı, bazı camilerde ise onarım yapıldığı belirtildi.

Ramazan boyunca ülke genelindeki 1500'den fazla camide Kur'an-ı Kerim'in hatmedileceği bildirilen açıklamada, bunun için 2 binden fazla hafızın görevlendirildiği kaydedildi.

Büyük şehirlerdeki teravih namazlarının kılınacağı camilerin bulunduğu caddeler, trafik güvenliğinin temin edilmesi amacıyla akşam saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak.???????