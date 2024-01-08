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Özbekistan'ın altın-döviz rezervleri 2023 yılında 1,2 milyar dolar azaldı - Son Dakika
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Özbekistan'ın altın-döviz rezervleri 2023 yılında 1,2 milyar dolar azaldı

Özbekistan'ın altın-döviz rezervleri 2023 yılında 1,2 milyar dolar azalarak 34 milyar 564 milyon dolara geriledi. Ülkenin altın rezervleri ise 2023'te 1 milyar 568 milyon dolar artarak 24 milyar 632 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan\'ın altın-döviz rezervleri 2023 yılında 1,2 milyar dolar azaldı
08.01.2024 - 20:53,  Güncelleme: 20:54
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Özbekistan'ın altın-döviz rezervleri 2023 yılında 1,2 milyar dolar azalarak 34 milyar 564 milyon dolara geriledi.

Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin altın-döviz rezervlerine ilişkin verileri açıkladı.

Bu verilere göre, 2023'te ülkenin altın-döviz rezervleri 1 milyar 203 milyon dolar azalarak 1 Ocak 2024 itibarıyla 34 milyar 564 milyon dolar oldu.

1 Ocak 2022'de 11 milyar 645,4 milyon dolar olan ülkenin döviz rezervleri, geçen sene içerisinde 2 milyar 275,9 milyon dolar azalarak 9 milyar 369,5 milyon dolara geriledi. 1 Ocak 2022'de 23 milyar 64 milyon dolar olan ülkenin altın rezervleri ise 2023'te 1 milyar 568 milyon dolar artarak 24 milyar 632 milyon dolara ulaştı. Ülkenin altın-döviz rezervinin kalan kısmını ise diğer menkul kıymetler oluşturdu.

2022 yılında ülkenin altın-döviz rezervleri 2021'e kıyasla 2 milyar 330 milyon dolar artarak 1 Ocak 2023 itibarıyla 35 milyar 767 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA
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Merkez Bankası, Özbekistan, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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