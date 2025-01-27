Özbekistan'ın Nüfusu 37,5 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Özbekistan'ın Nüfusu 37,5 Milyona Ulaştı

Özbekistan'ın nüfusu 2024 itibarıyla 37 milyon 543 bin 200'e yükseldi, doğum oranı düştü.

27.01.2025 16:19
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Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olan Özbekistan'ın nüfusu 1 Ocak itibarıyla 37 milyon 543 bin 200'e yükseldi.

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, 1 Ocak 2024'te 36 milyon 799 bin 800 olan ülke nüfusu, bir yılda yüzde 2 arttı. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla ülkenin nüfusu 37 milyon 543 bin 200 oldu.

Ülke nüfusunun 19 milyon 135 bin 800'ü şehirlerde, 18 milyon 407 bin 400'ü kırsal kesimde yaşarken, nüfusun 18 milyon 904 bin 500'ünü erkekler, 18 milyon 638 bin 700'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan 1 kilometrekareye düşen kişi sayısı da, ülke genelinde 2023 yılına göre 2 kişi artarak 83,6'ya yükseldi.

2024'te ülkedeki doğum oranı bir önceki yıla kıyasla 3,7 oranında düşüş gösterirken, geçen yıl ülkede 926 bin 400 bebek doğdu.

Ülkede 2024'te 174 bin 400 kişi hayatını kaybetti, bu rakam 2023'e kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Özbekistan'a 2023'te 2 bin 229 kişi göç ederken, bu dönemde 10 bin 842 Özbek vatandaşı ise ülkeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan'ın Nüfusu 37,5 Milyona Ulaştı - Son Dakika

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