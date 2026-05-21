21.05.2026 18:59
Buhara'da yapılan forum, eğitim işbirliği ve ortak projeleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Tarihi Buhara şehrinde "Özbekistan-Türkiye 4. Rektörler Forumu" başladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığınca, Buhara Devlet Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen foruma, iki ülkeden çok sayıda üniversitenin rektörleri, üst düzey yöneticileri ve akademisyenleri katıldı.

"Küresel Rekabet Gücü İçin Özbekistan-Türkiye Yükseköğretim İşbirliğinin Geliştirilmesi" temasıyla gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, medeniyet ve kardeşlik bağları üzerine kurulduğunu söyledi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde yükseköğretim alanındaki işbirliğinin her geçen gün daha ileri taşındığını belirten Arcaklıoğlu, üniversiteler arasındaki ilişkilerin yalnızca akademik bir mesele olarak değil, ortak geleceğin ve Türk dünyasının kalkınma vizyonunun önemli parçası olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

Arcaklıoğlu, forum kapsamında rektörler, akademisyenler ve uzmanların ortak projeler, araştırma imkanları, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile yeni nesil teknolojiler alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendireceğini vurguladı.

Mühendislik, yapay zeka, sağlık bilimleri, dijital dönüşüm, tarım teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda geliştirilecek ortaklıkların iki ülkenin ekonomik ve bilimsel kapasitesine katkı sağlayacağını belirten Arcaklıoğlu, uygulamaya dönük ve sonuç odaklı işbirliklerine özel önem verdiklerinin altını çizdi.

Üniversiteler arasında bugüne kadar çok sayıda protokol imzalandığını anımsatan Arcaklıoğlu, bu anlaşmaların somut projelere dönüşmesini, ortak araştırma merkezleri ve laboratuvarların kurulmasını, çift diploma programlarının geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Arcaklıoğlu, geçen yıl Taşkent'te eğitim faaliyetlerine başlayan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşliğin önemli sembollerinden biri olduğuna işaret ederek, üniversitenin Türk dünyasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendireceğini belirtti.

"Türk dünyası yükseköğretim alanı" oluşturulmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çeken Arcaklıoğlu, bu yapının yükseköğretimde küresel dengeler açısından "oyun değiştirici" olacağını ve Türk dünyasını uluslararası ölçekte çekim merkezine dönüştüreceğini kaydetti.

Ortak hedeflere ulaşmak açısından önemli bir platform haline gelen bu forumun, iki ülke üniversiteleri arasındaki güçlü bağların daha da gelişmesine katkı sunacağını söyleyen Arcaklıoğlu, Türkiye'den 19 üniversite ile YÖK'ten 3 kurul üyesinin, Özbekistan'dan 35 üniversitenin etkinliğe katıldığını aktardı.

Forumda, "Geleceğin mühendisleri: Üniversite-sanayi entegrasyonu ve ortak teknolojik çözümler", "Yükseköğretimde yönetim, kalite ve toplumsal dönüşüm" ile "Tıp eğitimi, spor ve pedagojide inovasyonlar ile dijital teknolojiler" başlıklı paralel oturumlar düzenlenecek.

23 Mayıs'a kadar sürecek forum çerçevesinde, iki ülke üniversiteleri arasında işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilecek ve çeşitli anlaşmalar imzalanacak.

Kaynak: AA

