Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği Taşkent'te Türk iş insanlarına iftar verdi
Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği Taşkent'te Türk iş insanlarına iftar verdi

20.02.2026 19:36
Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği (UTİD) tarafından verilen iftarda bir araya geldi.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, Özbekistan- Türkiye İşadamları Derneği (UTİD) tarafından verilen iftarda bir araya geldi.

UTİD, başkent Taşkent'teki bir otelde Türk ve Özbek iş insanları için iftar programı düzenledi.

UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş'ın ev sahipliğindeki iftar programına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, büyükelçilik mensupları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk ve Özbek iş insanı hazır bulundu.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, huzur ve bereket ayı olan ramazanın aynı zamanda dostlukları pekiştiren, işbirliklerini güçlendiren bir ay olduğunu kaydederek davetlileri kutladı.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların her geçen gün daha da kuvvetlendiğini kaydeden Erbaş, kısa süre önce Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini ve kuvvetlendiğini vurguladı.

Erbaş, her geçen gün Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha sıkı hale geldiğine dikkati çekerken, bu çerçevede iki ülke arasında ticari köprülerin kurulduğunu ve iş dünyasında büyük potansiyellerin oluştuğunu ifade etti.

"Büyükelçiliğin kapıları iş insanları için daima açık"

Büyükelçi Ulutaş da ramazan ayının başta Türkiye ve Özbekistan olmak üzere tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmeye devam ettiğini, geçen yıl da ticaret ve yatırım alanlarında Özbekistan ile işbirliklerini geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Ulutaş, diğer taraftan da Türk iş insanlarının Özbekistan'daki yeni ortaklık, proje ve yatırımlar için yapıcı ve profesyonel bir şekilde çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini dile getirdi.

Ulutaş, Mayıs 2025'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Taşkent'te Karma Ekonomik Komisyon toplantısının düzenlendiğini ve bu kapsamda Özbek ve Türk iş insanlarının bir araya geldiğini anımsatırken, 2026 yılına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başkanlıklarında düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile başladıklarını aktardı.

Bu toplantıda ikili ilişkilerin bu seviyeye gelmesinin en önemli aktörleri olan iki cumhurbaşkanının ticari işbirliğinin gerçek potansiyeline ulaşması gerektiğinin altını çizdiğine dikkati çeken Ulutaş, bunun için kendilerinin de hep birlikte el ele vererek iki liderin gösterdiği hedeflere ulaşmak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Ulutaş, büyükelçilik kapılarının tam da bu amaç uğrunda iş insanları için daima açık olduğunu sözlerine ekledi.

Türk mutfağından çeşitli yemeklerin ikram edildiği programın sonunda Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Türk tarafından dua okundu.???????

Kaynak: AA

Özbekistan, Diplomasi, Türk İş, Türkiye, Taşkent, Ekonomi, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği Taşkent'te Türk iş insanlarına iftar verdi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği Taşkent'te Türk iş insanlarına iftar verdi
