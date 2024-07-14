Özbekistan ve Kazakistan Serbest Ticaret Rejimine Geçmeyi Planlıyor - Son Dakika
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Özbekistan ve Kazakistan Serbest Ticaret Rejimine Geçmeyi Planlıyor

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kazakistan ziyareti sırasında Kazak mevkidaşı Oljas Bektenov ile görüşerek, iki ülkenin tam serbest ticaret rejimine geçmeyi planladıklarını belirtti. Özbek hükümeti, jeopolitik ve hızla değişen durum göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda karşılıklı ticaret hacmini 10 milyar ABD dolarına çıkarmak için üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın ikame edilmesi ve tam serbest ticaret rejimine geçilmesi konusunda çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Geçen yıl Özbekistan'ın Kazakistan ekonomisine 22,2 milyon dolarlık rekor düzeyde yatırım yaptığı belirtildi.

14.07.2024 13:07
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TAŞKENT, 14 Temmuz (Xinhua) -- Özbekistan ve Kazakistan tam serbest ticaret rejimine geçmeyi planlıyor.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov bu konuyu Kazakistan ziyareti sırasında Kazak mevkidaşı Oljas Bektenov ile görüştü.

Özbek hükümeti basın servisi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada jeopolitik ve hızla değişen durum göz önüne alındığında mevcut rezervlerin etkin kullanımıyla önümüzdeki yıllarda karşılıklı ticaret hacmini 10 milyar ABD dolarına çıkarmanın gerekli olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bunu başarabilmek için üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın ikame edilmesi ve tam serbest ticaret rejimine geçilmesi konularında sistematik çalışmanın güçlendirilmesi şarttır" denildi.

11-12 Temmuz'da Kazakistan'ın Almatı kentinde iki ülkenin başbakanlarının başkanlık ettiği bir hükümetler arası ikili işbirliği ortak komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Geçen yıl Özbekistan'ın Kazakistan ekonomisine 22,2 milyon dolarlık rekor düzeyde yatırım yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Kazakistan, Özbekistan, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan ve Kazakistan Serbest Ticaret Rejimine Geçmeyi Planlıyor - Son Dakika

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