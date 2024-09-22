Özboyacı: 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün'

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NEW AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurumların yetersizliğine dikkati çekerek, "Bu yüzden Türkiye olarak diyoruz ki, 'Daha adil bir dünya mümkün' ve 'Dünya 5'ten büyüktür." dedi.

Özboyacı, BM'de bugün başlayacak Geleceğin Zirvesi liderler oturumları öncesinde düzenlenen yan etkinlikte konuştu.

Uluslararası mekanizmaların artık küresel sorunlara çözüm üretmeyen kurumlara dönüştüğünü belirten Özboyacı, "Gelecek Paktı'nın 5 ana başlığı var değil mi? Peki, İsrail'in BM'de alınan hiçbir kararı tanımaksızın uyguladığı zulüm, Gelecek Paktı'nın bu 5 başlığından hangisine uyuyor?" diye sordu.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına atıflar yapan Özboyacı, şunları söyledi:

"Neredeyse 1 yıldır, tüm dünyanın ve hepimizin gözü önünde, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katlediliyor. Hastaneler bombalanıyor, insani yardımlar engelleniyor, BM'nin sahadaki yardım gönüllüleri bile öldürülüyor. Gazze'de siviller ve özellikle çocuklar açlık ve susuzlukla karşı karşıya bırakılıyor. Bu soykırım değilse nedir?"

Başta BM olmak üzere Gazze'de yaşanan insani krize son verilemiyorsa o zaman tüm uluslararası kurumların sorgulanması gerektiğini vurgulayan Özboyacı, yaşanan saldırıların bir an önce son bulması için adım atılması çağrısında bulundu.

Özboyacı, "Bu yüzden Türkiye olarak diyoruz ki, 'Daha adil bir dünya mümkün' ve 'Dünya 5'ten büyüktür.' ?Uluslararası mekanizmaların mevcut sorunların çözümünde yetersiz kaldığını ve acilen yapılandırılması gerektiğini savunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin de listede yer aldığı ve yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen "BM Geleceğin Zirvesi" 22-23 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek.