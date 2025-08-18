Özcan Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özcan Esnafı Ziyaret Etti

Özcan Esnafı Ziyaret Etti
18.08.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan Belediye Başkanı Özcan, esnaf ziyaretinde halkın taleplerini dinledi ve destek sözü verdi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşı merkezinde ziyaretlerde bulunan Özcan, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Keşanlıların fikirlerine çok önem verdiklerini belirten Özcan, "Bizim için en değerli yol gösterici, halkımızın sesidir. Esnafımızın güçlenmesi, vatandaşımızın huzur ve refahı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları üyeleri belediyeyi ziyaret etti

Keşan Ülkü Ocakları üyeleri Keşan Belediyesine ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Ülkü Ocakları Başkanı Evren Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Bulut ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Arpak'tan Özcan'a ziyaret

Keşan Emniyet Müdürü Serkan Arpak, Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arpak, ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Özcan da Keşan'ın huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan Arpak ve ekibine başarı diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Özcan, Güvenlik, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özcan Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:05:20. #7.11#
SON DAKİKA: Özcan Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.