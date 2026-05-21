(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki programını iptal ederek Ankara'ya döneceğini duyurdu. Özdağ, "CHP'de mutlak butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir" dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine tepkiler sürüyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, karar sonrası Antalya programını iptal ederek Ankara'ya döneceğini duyurdu. Özdağ'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:
"Antalya Serik'te 1 saat önce başlattığım 3 günlük Antalya programını iptal ederek Ankara'ya dönüyorum. CHP'de mutlak butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir."
Zafer Partisi divanı bu akşam 20.00'de Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'nun başkanlığında toplanacak. Yarın saat 11.00'de benim başkanlığımda 2. toplantıyı gerçekleştireceğiz."
Son Dakika › Güncel › Özdağ, CHP Kurultay İptaline Tepki Gösterdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?