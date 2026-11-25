(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine yönelik eleştirilere tepki göstererek, görüşmede Anayasa değişikliğine karşı çıkılması ve Türkiye'ye 4 milyon 138 bin yeni vatandaşın eklenmesi konularının gündeme gelmesinin rahatsızlık yarattığını savundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ne kadar garip günlerden geçiyoruz. Türkiye'nin demokratikleşmesi için Türk kurucu unsur ve Kürt kurucu unsur diye ikiye bölünmesi gerekir diyen Öcalan barış koordinatörü oldu. Öcalan ile görüşüp anayasa hazırlamak demokratlık. Ancak 'Türkiye bölünmesin, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti savunalım diyen ve Türkiye'nin nüfusuna 4 milyon 138 bin yeni vatandaş eklenmiş, kim bunlar?' diye soran Zafer Partisi ile görüşmek faşizme dümen kırmak oldu. Bu görüşmede en çok ne rahatsız etmiş olabilir? Bir YENİ Parti'nin Anayasa değişikliğine karşı çıkması ve iki, 4 milyon 138 bin nüfusa eklenen vatandaşın gündeme gelmesi…"