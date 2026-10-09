Özdağ, Serik\'te çiftçinin 30 gram ilaç sınırı çağrısını Bakan Yumaklı\'ya taşıdı

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Ünal Aydın

(ANTALYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Serik ilçesinde sera çiftçilerini ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi. Artan üretim maliyetlerinden şikayet eden bir çiftçi, "Pamuk işi bitti, buğday işi bitti. Çiftçilik de bitiyor ağır ağır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı kapsamında Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan ve Azmi Karamahmutoğlu ile Antalya İl Başkanı Hamit Gençay Ağyurt'un eşliğinde Serik ilçesindeki sera çiftçilerini ziyaret etti. Üreticilerle bir araya gelen Özdağ, tarımsal üretimde yaşanan sorunlara ilişkin çiftçilerle görüştü.

Ziyarette bir sera çiftçisi, artan üretim maliyetleri nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "Arkamızda kimse yok" dedi. Özdağ'ın en çok hangi maliyetlerin kendilerini zorladığını sorması üzerine çiftçi, "Fidanın tanesi 25 lira. Domatesin fiyatı 30 lira. Domates bir fidan parasını kurtarmıyor" yanıtını verdi.

İşçilik ve tarım ilacı maliyetlerinin de yüksek olduğunu belirten çiftçi, "İlacı var, işçisi var. Yevmiyesi 1700 lira" diye konuştu.

"DÜN HALDE DE AYNI SIKINTIYI İFADE ETTİLER"

Çiftçi, tarım ilaçlarının kullanımına ilişkin uygulamalardan da şikayet ederek, zararlı böceklerle mücadelede 30 gramlık ilaç kullanımına izin verildiğini, ancak böceklerin bu miktarla ölmediğini ve 100 gramlık uygulamaya ihtiyaç duyduklarını öne sürdü.

Bunun üzerine Özdağ, "Dün halde de aynı sıkıntıyı ifade ettiler. İlaç konusunda ağır bir denetim var anlaşılan" dedi.

Çiftçi, serasındaki zararlı böceklerle mücadele etmek amacıyla dumanlama yaptığını da anlattı.

Üretimde kullanılan gübre ve mazot fiyatlarından da yakınan çiftçi, "Gübrenin 25 kiloluk çuvalı şu an 3 bin lira. Beş senedir buğdayı 10 liraya, 15 liraya satıyoruz. Mazot 100 lira olmuş" ifadelerini kullandı.

Özdağ ise çiftçinin açıklamaları üzerine, "Yani sizin girdi fiyatlarınız artıyor ama ürünü satış fiyatlarınız artmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÇİFTÇİ: "BELKİ BİZİ DE ALIRLAR DA GİDER İSTİRAHAT EDERİZ"

Yaşanan ekonomik sıkıntıların korku nedeniyle dile getirilemediğini öne süren çiftçi, siyasi gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, "AK Parti'ye gidersen ceza almıyorsun, öbür tarafa gidersen cezaevine giriyorsun. Suç işleyen AK Parti'ye kaçıyor zaten kendisini kurtarmak için" dedi. Çiftçi, sözlerinin ardından espri yaparak, "Belki bizi de alırlar da gider istirahat ederiz" ifadesini kullandı.

Özdağ'ın domatesin geçen yılki satış fiyatını sorması üzerine çiftçi, "Geçen yıl bu zamanlar domates hiç para etmedi. 15-20'ye gitti. 30-35 lira şimdi" yanıtını verdi.

ÖZDAĞ'DAN TARIM BAKANI YUMAKLI'YA ÇAĞRI

Tarım ilaçlarının da pahalı olduğunu belirten çiftçi, ilaç kullanımına ilişkin 30 gramlık uygulamanın yeniden değerlendirilmesi için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulundu.

Bunun üzerine Özdağ, Bakan Yumaklı'ya seslenerek, şunları söyledi:

"Sayın Tarım Bakanı'na buradan seslenelim. Çiftçinin bu konuda gerçekten çok ciddi bir sıkıntısı var. Dün Antalya halinde de bütün üreticiler, komisyoncular aynı sıkıntıyı dile getirdiler. Tarım ilaçlarının uygulanması konusunda uyguladığınız yeni yönetmelik hayatın gerçeklerinden kopuk. Şimdi arkadaşımız söylüyor. Diyor ki bu ilaçtan 30 gram uygula. Ama diyor 30 gramda böcek ölmüyor. 100 gram uygulaması lazım. Fakat sistem de 100 gram ilaç kullanmaya izin vermiyor. O zaman ne yapıyorlar? Dumanla öldürmeye çalışıyorlar."

"GENÇLER ÇİFTÇİLİK YAPMAK İSTEMİYORLAR"

Tarımsal üretimin giderek zorlaştığını belirten çiftçi, "Pamuk işi bitti, buğday işi bitti. Çiftçilik de bitiyor ağır ağır" dedi.

İki çocuğu olduğunu, çocuklarından birinin öğretmenlik, diğerinin ise kasiyerlik yaptığını anlatan çiftçiyi dinleyen Özdağ, gençlerin tarımdan uzaklaşmasına ilişkin, "Gençler çiftçilik yapmak istemiyorlar. Köyde kalmıyorlar. Hizmet sektörüne kayıyorlar. Bu da Türk tarımının geleceği konusunda büyük bir tehdit oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.