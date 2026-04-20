Özdağ: Türkiye Makarna Yüzyılı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kişi başına yıllık makarna tüketiminin yüzde 80 arttığına dikkati çekerek, "Türk halkı bir tercih olarak değil, Saray ekonomisinin dayattığı bir mecburiyet ile makarnaya mahkum kaldı. AKP'nin Türk Milleti'ne layık gördüğü Türkiye Yüzyılı değil, Makarna Yüzyılı" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kişi başına yıllık makarna tüketimi yüzde 80 artarak 8,5 kiloya çıktı. Fiyatların tek yılda ikiye katlandığı bir tabloda; 'Büyük Türkiye' vaadi elbette gerçekçi değil. Türk halkı bir tercih olarak değil, Saray ekonomisinin dayattığı bir mecburiyet ile makarnaya mahkum kaldı. AKP'nin Türk Milleti'ne layık gördüğü Türkiye Yüzyılı değil, Makarna Yüzyılı" ifadesini kullandı.