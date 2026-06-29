Özel Bireylere Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Bireylere Asker Eğlencesi Düzenlendi

Özel Bireylere Asker Eğlencesi Düzenlendi
29.06.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de özel gereksinimli bireyler için düzenlenen asker eğlencesi duygusal anlara sahne oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören ve askerlik çağına gelen özel bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, asker adayları doyasıya eğlendi.

İlçede yaşayan Zemine İnci (74), özel gereksinimli torunu Mertcan İnci'nin (19) askerlik heyecanı yaşamasını için, eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin yönetiminden kına gecesi düzenlenmesini ve torununun evinden alınıp, eğlencenin ardından tekrar evine bırakılmasını istedi. İstek üzerine harekete geçen rehabilitasyon merkezi yönetimi, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği organizasyonda Mertcan İnci ile birlikte askerlik çağına gelen 4 özel gereksinimli birey daha temsili asker eğlencesine katıldı. Program kapsamında evlerinden alınarak ilçede tura çıkarılan Mertcan İnci, Yusuf Ulak, Abdulhamit Güler, Kadir Demir ile Arda Tanıl Sarı, daha sonra rehabilitasyon merkezinin bahçesinde düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Temsili askerler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Özel rehabilitasyon merkezi yetkilileri, askerlik çağına gelen 5 öğrencinin anlamlı organizasyon sayesinde asker uğurlama geleneğinin sevincini yaşadığını belirterek, özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Asker Eğlencesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnegöl, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Bireylere Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 16:00:53. #7.13#
SON DAKİKA: Özel Bireylere Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.