Özel'e yumruk atan saldırganın 5 yıl önceki röportajı ortaya çıktı - Son Dakika
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Özel'e yumruk atan saldırganın 5 yıl önceki röportajı ortaya çıktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önceki sokak röportajı ortaya çıktı. Tengioğlu'nun röportajda Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal'le cezaevinde birlikte kaldıklarını belirtirken, ilginç ifadeler kullandı.

06.05.2025 18:39
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İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ÖZEL'E YUMRUK ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına 8 dakika içinde karar verdi.

5 YIL ÖNCEKİ SOKAK RÖPORTAJINDA İLGİNÇ İFADELER

Öte yandan Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önceki bir sokak röportajı ortaya çıktı. Tengioğlu söz konusu röportajda gazeteci Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal'le cezaevinde birlikte kaldıklarını söyledi. Tengioğlu, Hayal'le ilgili ilginç sözler sarf ederken, söz konusu röportaj sosyal medyada gündem oldu.

Özel\'e yumruk atan saldırganın 5 yıl önceki röportajı ortaya çıktı

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Son Dakika Güncel Özel'e yumruk atan saldırganın 5 yıl önceki röportajı ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Sk 06:
    iki güne serbest akp Türkiyesi 9 14 Yanıtla
  • es342646:
    Tesadüf, spontane, anlıka bir olay olmadığı belli oldu! 0 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Allah'ın cahili kanunları akp mi yazdı 80 anayasasında ne yazıyorsa o işliyor 0 0 Yanıtla
  • Khamet:
    bırakın bu katilin şow yapmasını kendi öz çocuklarına kıyan cani birisini eziklik hissetmesi lazım herkesimden 0 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    ilginc sozleri neden acmiyorsunuz haberler.com? patronlariniz kizar haberi kisa tutalim mi? sasirmadik 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özel'e yumruk atan saldırganın 5 yıl önceki röportajı ortaya çıktı - Son Dakika
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