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Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi için belirlenen tutarlar açıklandı - Son Dakika
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Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi için belirlenen tutarlar açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, 2024 yılından itibaren özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı belirlendi. Bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için ise aylık 1314 lira ödenecek. Bu tutarlar Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi için belirlenen tutarlar açıklandı
23.01.2024 - 08:51,
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Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2024 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2024'te özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olarak belirlendi.

Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Engelliler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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