Muratpaşa'da Özel Gereksinimli Bireyler Akdeniz'e Açıldı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve ailelerini, "Yaza Merhaba" etkinliğinde Akdeniz'in mavilikleri ile buluşturdu.

Muratpaşa Belediyesi ve Kaleiçi Yat Limanı Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen tekne turunda özel gereksinimli bireyler, aileleriyle birlikte yaz mevsimini denizde karşıladı. Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden teknede çocuklar gün boyunca keyifli vakit geçirirken, aileler de denizin ve güneşin tadını çıkardı.

11 YILDIR ENGELSİZ YAŞAMIN YANINDA

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 11 yıldır özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen çalışmalar yürütüyor. Merkezde Down sendromu, otizm, serebral palsi, zihinsel yetersizlik, görme engeli ve özgül öğrenme güçlüğü bulunan 220 kayıtlı öğrenciye haftanın beş günü ücretsiz eğitim veriliyor. El sanatlarından spora, müzikten dramaya kadar birçok alanda düzenlenen atölyelerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri destekleniyor.

Engelsiz Kafe'de görme engelli bireylere yönelik "Kitaplar Konuşuyor" projesi de sürdürülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 200'ü aşkın kitap seslendirilirken, yıl boyunca düzenlenen farkındalık etkinlikleriyle de binlerce kişiye ulaşılıyor.