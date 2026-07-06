Özel Gereksinimli Ufuk Erdem\'in Güreş Heyecanı

ERZURUM'un Olur ilçesinde düzenlenen 'Akdağ Karakucak Güreşleri'nde, özel gereksinimli Ufuk Erdem, er meydanına çıktı. Güreşmeyi çok isteyen Erdem'in hayali, sporculardan Recep Köse ile yaptığı müsabakayla gerçek oldu.

Olur Belediyesi tarafından Akdağ Mesire Alanı'nda düzenlenen Akdağ Karakucak Güreşleri'nde, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 350 pehlivan er meydanına çıktı. Türkiye'nin tanınan cazgırlarından Fuat Özbay'ın yönettiği güreşte, er meydanına çağrılan pehlivanların hemen yanında özel gereksinimli Ufuk Erdem de yer aldı. Peşrev çeken güreşçilerle seyircileri selamlayan Ufuk Erdem'in elinden tutan Özbay, "Değerli güreşseverler, Türkoğlu pehlivan doğar, pehlivan ölür. Bu kardeşimiz kendisine bir rakip istedi. Pehlivan bulduk, şimdi bir güreş yapacaklar" dedi.

Başcazgırın 'Bismillah' diyerek başlattığı müsabakada Ufuk Erdem, sporculardan Recep Köse ile güreş tuttu. Müsabaka sonrası Ufuk Erdem'in kolunu kaldıran cazgır Özbay, izleyenlerden alkış istedi.

Recep Köse, "Ufuk Erdem kardeşimizle çok güzel ve anlamlı bir müsabaka gerçekleştirdik. Onun güreşe olan sevgisi bizleri de mutlu etti. Kendisini yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.