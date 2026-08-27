SGK borçları için avantajlı taksitlendirme

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- SGK'ye 131 milyar lira borç taksitlendirme başvurusu yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"SGK borçları için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması ve ilk taksitin ödenmesi halinde yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanıyor. Bununla birlikte, azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı, teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda"

"İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- COP31'de taahhütlerin aksiyona dönüşmesi hedefleniyor

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün:

"COP31 çok farklı bir toplantı, çok farklı bir konferans olacak. Beklenenin ötesinde, taahhütlerin aksiyona dönmeye başladığını göreceğimiz bir COP olacak"

"Rio sinerjisi konusunda Türkiye, bu yıl çok önemli bir adım atıyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak taahhütler içeren Rio'yu bir çalışma grubu altında toparlıyoruz ve bunun lansmanını COP17 çatısı altında bütün dünyaya duyuracak şekilde başlatıyoruz"

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yapay zeka için "Ulusal Kurul" ve "Program Ofisi" oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çalışacak "Ulusal Yapay Zeka Kurulu", yıllık uygulama planlarını onaylayacak, yatırımları yönlendirecek ve kurumlar arası yetki uyuşmazlıklarını çözecek

Eylemlerin takibi için "Program Ofisi" oluşturulacak, etik ilkelerin uygulanmasına ise "Ulusal Yapay Zeka Etik Kurulu" rehberlik edecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Okul alışverişinde TSE ve CE işaretli ürünlerin satın alınması önem taşıyor

Türk Standardları Enstitüsü de yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde bu ürünlerin güvenliğini laboratuvar testleriyle kontrol ediyor

TSE Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış:

"Ucuz olsun diye tercih edilen kırtasiye ürünleri, uzun vadede büyük sağlık sıkıntılarına sebep olabiliyor. Merdiven altı dediğimiz ürünlerin içerisinde kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller, plastik ürünlerde farklı ftalat türleri, tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara sebep olan azo boyar maddeler bulunabilmektedir"

(Doğukan Gürel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yaz sonuna gelinmesiyle otobüslere talep arttı

TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım:

"Okulların kapanmasıyla şehirler arası otobüslere artan talep, okulların açılmasına günler kala yeniden arttı. Özellikle yaz dönemini memleketlerinde geçiren öğrenciler ve öğretmenler ile üniversiteliler, yeni eğitim öğretim yılı için yerlerine dönmeye başladı"

"Türk kültürünün vazgeçilmez parçası olan kara yolu yolcu taşımacılığında otobüs kaptan şoförü bulmakta çok zorlanıyoruz. Bu nedenle firmalar, az sayıda olan ve yoğun çalışan otobüs kaptan şoförlerini kaybetmemek için çaba sarf ediyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- Suudi Arabistan'ın nükleer enerji hamlesi petrol ihracat kapasitesini artıracak

ABD-Suudi Arabistan nükleer anlaşması, Amerikan şirketlerine rekabet yolu açarken Suudi Arabistan'ın hidrokarbonlarını ihracata yönlendirmesine imkan sağlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı eski diplomatı ve nükleer enerji danışmanı Justin Friedman:

"(Nükleer enerji) Rüzgar ve güneş gibi değişken kaynakların şebekeye daha fazla dahil edilmesini de destekleyebilir"

(Handan Kazancı-Firdevs Yüksel/İstanbul)

7- Küresel merkez bankalarının para politikası takvimi eylülde yoğunlaşacak

Piyasaların odağında başta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası olmak üzere büyük merkez bankalarının eylül ayındaki toplantıları bulunuyor

Yurt içi tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunurken bankanın para politikası kararları 10 Eylül'de açıklanacak

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

8- 8 yıl süren epilepsi nöbetleri sonrası yürüyüp konuşmaya başladı

Henüz 3 aylıkken epilepsi tanısı konulan Elifsu Kendirci'nin yaklaşık 8 yıl boyunca ilaçlarla kontrol altına alınamayan nöbetleri, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde uygulanan tedavinin ardından belirgin ölçüde azaldı

Anne Özlem Kendirci:

"Tedaviden sonra güzel konuşmaya başladı. Daha önce doğru dürüst yürüyemiyor ve konuşamıyordu. Şimdi kullandığı kelimeler arttı"

(Duygu Yener/Ankara)

9- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1066. maçına çıkacak

2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Litvanya'yı ağırlayacak Türkiye, 90 yılı aşkın tarihinde oynadığı 1065 müsabakada 554 galibiyet, 510 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı

(Emre Doğan/İstanbul) (Grafikli)

10- Türkiye, 18 yıl sonra 2 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek

Fenerbahçe, play-off turunda Olimpik Lyon'u eleyerek turnuvanın lig aşamasında Galatasaray ile birlikte mücadele etme hakkı kazandı

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2007-2008 sezonunda 2 takımla yer aldı

Türk takımları, "Devler Ligi"nde 6. kez 2 takımla mücadele edecek

(Fatih Erel/İstanbul)

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