ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Ekim 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- PTT AŞ 186 yıllık deneyimini dijital çözümlerle geleceğe taşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"186 yıllık köklü geçmişinden aldığı tecrübeyle posta hizmetlerinin yanı sıra kargo, lojistik, bankacılık, e-ticaret ve filateli alanlarında da faaliyet gösteren PTT AŞ, değişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla hizmetlerini geliştiriyor"

"Geleneksel posta hizmetlerinin yanı sıra dijital çözümleri de hayata geçiren PTT AŞ, hızlı, güvenilir ve erişilebilir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- MEB, COP31'de eğitim ve gençlik çalışmalarını dünya gündemine taşıyacak

Bakanlık, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'de, iklim değişikliğine dayanıklı eğitim sistemlerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin güçlendirilmesi, iklim okuryazarlığı ve yeşil becerilerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra çocuk ve gençlerin iklim eyleminde aktif rol üstlenmesine odaklanacak

COP31'in Yeşil Bölgesi'nde kurulması planlanan "Türkiye İklim Okulu"nda ziyaretçiler iklime dayanıklı okul uygulamaları ve yenilikçi eğitim teknolojilerini deneyimlerken, çocuk ve gençler de geliştirdikleri projeleri COP31 delegeleri ve uzmanlarıyla paylaşabilecek

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

3- Uluslararası Uzay Kongresi yeni "oyuncuları" bir araya getiriyor

IAF Uzay Girişimciliği ve Yatırım Komitesi Başkanı Nancy Wolfson:

"Kongre, yalnızca büyük ve köklü oyuncular için değil, yeni aktörler için de yepyeni fırsatlar oluşturuyor"

"Türkiye'nin de bu fırsatı değerlendirdiğini ve küresel uzay topluluğunda büyüdüğünü görüyorum. Bunun daha da artmasını diliyorum"

(Mert Davut/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Tarım sektörü ihracatı tüm zamanların ocak-eylül rekorunu kırdı

Yılın 9 ayında yaş meyve ve sebze sektörü 3,2 milyar dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 3,1 milyar dolarlık, tütün sektörü 929,5 milyon dolarlık ihracat yaptı

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

5- ABD'de Trump'ın hareket alanını etkileyecek Kongre ara seçimleri 3 Kasım'da

Seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalye değişecek

Anketlere göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlüğü ele geçireceklerine kesin gözüyle bakılırken, Senatoda ise Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında oldukça yakın bir yarış sürüyor

(Dildar Baykan Atalay/Ankara) (Grafikli)

6- Gazze'deki açlığa dikkati çeken çalışmaları nedeniyle FAO'daki işini kaybeden Benjamin Davis, AA'ya konuştu:

"Sözleşmemin uzatılmamasının temel nedenleri: Gazze konusunda yürüttüğümüz teknik çalışmaların yanı sıra Gazze'de açlık ve kıtlık içindeki insanlara dayanışma amacıyla düzenlenen saygı duruşlarına katılmamdı"

"Açlık ve kıtlık durumundan bahsettiğim, FAO'daki yetki alanımız dahilinde teknik çalışmalar yaptığım için cezalandırıldığımı hissettim. Bu çalışmayı yürüttüğüm için cezalandırıldığımı, bir anlamda ifşa edildiğimi hissettim"

(Ekip/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AA'nın "Fantastik Dünyanın Dilleri" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

"Bakırköy'ün ilk Türk okulu" Behramağa İlkokulu 141 yıldır eğitime hizmet veriyor

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Hayali dünyalara derinlik kazandıran kurgusal dillerin ardında kapsamlı dil bilimi çalışmaları bulunuyor

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

Yüzüklerin Efendisi'nin kurgusal dilleri, serinin hayranları tarafından yaşatılmaya devam ediyor

(Aybüke İnal Kamaca-Irmak Akcan/Ankara) (Görüntülü)

8- İstanbul'da bir kişi 1 yılda 337 kez hastaneye başvurdu

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor. İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış"

"Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- DOSYA HABER/ŞEHRİN TARİHİNE AÇILAN KAPILAR - İstanbul'un ilk kuşatmasında sahabelerin şehit düştüğü kapı

Kentteki savaşlara tanıklık eden surların Haliç'e uzanan bölümünde yer alan Eğrikapı, 7. yüzyıldaki ilk Arap kuşatmaları sırasında şehit düşen sahabelerin kabirlerinin bulunduğu bölge olarak tanınıyor

Sanat tarihçisi Elif Rana Kabalıoğlu:

"Emeviler döneminde Araplar tarafından düzenlenen ilk İstanbul kuşatmasına 90 yaşında bulunan Ebu Eyyub el-Ensari katılmıştı. Ebu Eyyub el-Ensari ve askerlerinin şehit olduğu vakitte surların en yakınına kadar cenazesini taşıdıkları ve burada bıraktıkları hatta dönemin imparatoruyla bir pazarlığa giriştikleri noktadan bahsediyoruz"

(Şaduman Türkay-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- DOSYA HABER/ASIRLIK MEKTEPLER - "Bakırköy'ün ilk Türk okulu" Behramağa İlkokulu 141 yıldır eğitime hizmet veriyor

Bakırköy'de Türk okulu bulunmadığını gören Hafız Behram Ağa tarafından çocukların eğitimi için yaptırılan ve 1885'te yaklaşık 60 öğrenciyle kapılarını açan Behramağa İlkokulu, tarihi taş binasında eğitim geleneğini sürdürüyor

Behramağa İlkokulu Müdürü Hüseyin Durmuş:

"Tarih bize bu okulda ders veriyor. Burada olmaktan da mutluyum. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz çok mutlu. Okulumuz depreme karşı son derece dayanıklı"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Halkbank'ın milli voleybolcuları, Efeler Ligi'nde artan rekabete hazır

Halkbank Erkek Voleybol Takımı pasörü Murat Yenipazar:

"Bulunduğumuz lig, çok daha kaliteli oyuncuların ve takımların kurulduğu bir lig haline geldi"

Başkent kulübü orta oyuncusu Ahmet Samet Baltacı:

"Geçen seneye göre daha gençleşmiş ve yine kaliteli oyunculardan oluşan bir takımımız var"

(Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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