Özel Halk Otobüsçülerinden İBB'ye Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özel Halk Otobüsçülerinden İBB'ye Eylem

Özel Halk Otobüsçülerinden İBB\'ye Eylem

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları için İBB önünde eylem yaptı.

17.04.2025 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde bir araya gelen özel halk otobüsü sahipleri, "Aynı yolu sürüyoruz, eşit muamele istiyoruz", "Ekrem Başkan esnaf çaresiz kaldı" ve "İETT'nin araçları yolda kalıyor, fatura halk otobüsçüsüne kesiliyor" yazılı pankartlar açıp, slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü avukat Erhan Güneş, özel halk otobüsü esnafı olarak daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

İBB yetkilileriyle geçen sene 15 Mayıs'tan bu yana 4 defa görüştüklerini ve bu görüşmelerde verilen hiçbir sözün tutulmadığını dile getiren Güneş, "Her seferinde bizi farklı oyalama politikalarıyla oyalamışlardır. Önce bizlere şunu dediler. 'Seçim bitsin ödemeleriniz yapılacak.', 'İBB'ye ait mülkiyetler var, satılacak, ödemenizi yapacağız.', 'Taksi ihalesi var, yapılacak, ödemenizi yapacağız.' Bizi bu şekilde oyaladılar. Şu an içeride 3 bin 41 aracın 6 milyar lira alacağı var. Her aracın 2 milyona yakın alacağı içeride bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

İETT'nin kendilerine psikolojik baskı yaptığını savunan Güneş, "Biz hakkımızı istediğimizde, Saraçhane'ye geldiğimizde İETT Genel Müdürlüğü bizi mobbingle tehdit ediyor. Ruhsatlarımızı iptal etmekle tehdit ediyor." diye konuştu.

Güneş, "İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kartı kullanmayın. Ulaşımın durmaması için ödemeleri bizim kişisel pos cihazlarımıza yapınız. Biz sizi mağdur etmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel halk otobüsü şoförü İsmail Çağla ise esnafın 5,5 aydır alacaklarını alamadığını belirterek, "Buradan arkadaşlarımdan izin alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine şöyle bir teklifte bulunuyorum. Siz bu parayı ödeyemiyorsanız, verdiğiniz bedava kartları kaldırın bu işi bize devredin." dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, istanbul, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Halk Otobüsçülerinden İBB'ye Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:26 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:56:13. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Halk Otobüsçülerinden İBB'ye Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement