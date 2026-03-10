Özel Harekat Polisi Kalp Krizinden Vefat Etti - Son Dakika
Özel Harekat Polisi Kalp Krizinden Vefat Etti

Özel Harekat Polisi Kalp Krizinden Vefat Etti
10.03.2026 19:49
Mardin'de kalp krizi geçiren özel harekat polisi Ogün Salurlu, Samsun'da defnedildi.

MARDİN'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden özel harekat polisi Ogün Salurlu (33), memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'ndeki evinde dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden özel hareket polisi Ogün Salurlu'nun cenazesi ailesi tarafından teslim alındıktan sonra memleketi Samsun'un Ladik ilçesine getirildi. Salurlu için Ladik Büyük Cami'de bugün öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Salurlu'nun cenazesi, Salur Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, emniyet mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski bir güreşçi olan Salurlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

