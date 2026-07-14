Özel Harekat'tan 15 Temmuz Kısa Filmi - Son Dakika
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Özel Harekat'tan 15 Temmuz Kısa Filmi

14.07.2026 22:22
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15 Temmuz için hazırlanan film, güvenlik güçlerinin darbe karşısındaki mücadelesini anlatıyor.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlanan kısa film paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kısa film hazırlandı. Filmde, hain darbe girişimine karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerinin fedakarlığı anlatıldı. Çalışmanın 15 Temmuz ruhunu yaşatmayı, milli birlik ve beraberlik bilincini gelecek nesillere aktarmayı amaçladığı belirtildi.

Haber: Ankara,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Harekat'tan 15 Temmuz Kısa Filmi - Son Dakika

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