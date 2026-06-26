Özel Okul Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuzun 24 Nisan'da yayımlandığı hatırlatıldı.
Öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs'ta elektronik ortamda yaptığı başvuruların sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi verildi.
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