Özel Okul Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Okul Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı

26.06.2026 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçlarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuzun 24 Nisan'da yayımlandığı hatırlatıldı.

Öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs'ta elektronik ortamda yaptığı başvuruların sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Okul Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor
İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı
Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti
Maç başlayalı saniyeler olmuştu Leroy Sane Almanya’yı öne geçirdi Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi
Trabzonspor’a Onana için İngiltere’den müjdeli haber Trabzonspor'a Onana için İngiltere'den müjdeli haber

19:54
A Milli Takım, ABD’yi salladı Atılan manşetleri görmelisiniz
A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz
19:54
Yeşilçam’ın efsane ismine veda Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
19:18
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tanker vuruldu
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu
19:09
Trabzonspor yeni transferini TFF’ye bildirdi
Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi
18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 20:11:19. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Okul Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.