Özel Sporcuya Samsunspor Forması Hediye
06.04.2026 12:31
Otizmli Bilal Deniz Özkurt, gülle atmada birinci olarak Samsunspor forması kazandı.

Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası'nda gülle atmada şampiyon olan Kavaklı özel sporcuya Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafında imzalı Samsunspor forması hediye edildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğünden destek alan ve Kavak'ta yaşayan 25 yaşındaki otizmli Bilal Deniz Özkurt, Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası'nda gülle atmada Samsun birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bu başarının ardından Havza SHM'nin girişimiyle Samsunspor Kulübü'nden, Özkurt'a hediye edilmek üzere imzalı forma talep edildi.

Kulüp tarafından futbolcuların imzaladığı takım formasının gönderilmesi üzerine Havza SHM Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Kavak'ta ikamet eden otizmli Bilal Deniz Özkurt'u evinde ziyaret ederek formayı kendisine hediye etti.

Güvendi, otizmli Bilal Deniz Özkurt'un azmi, disiplini ve spora olan bağlılığını bir kez daha takdir ederek, "Öncelikle kıymetli kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Özkurt ailesinin örnek teşkil edecek olan; göstermiş olduğu özveri, destek ve bilinçli yaklaşımları için tebrike diyorum. Bu anlamlı başarı hikayesinin tüm ailelere ilham olmasını diliyorum." dedi.

Güvendi otizmli bireylerin destek verildiği takdirde hayatın birçok alanında başarılı olacağına dikkati çekerek, "Spor bu alanlardan sadece biri ve spor özel gereksinimli bireylerin gelişiminde önemli bir etken. Havza SHM olarak özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata aktif katılımını desteklemeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Samsunspor Kulübümüze ve yönetimine hassasiyetleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bilal Deniz, Engelliler, Samsunspor, Atletizm, Hediye, Güncel, Havza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:02
12:49
12:17
12:04
12:01
11:41
