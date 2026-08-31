Özer Kardeşler Beşiktaş Hayaliyle Futbola Adım Attı - Son Dakika
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Özer Kardeşler Beşiktaş Hayaliyle Futbola Adım Attı

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Eski futbolcu baba, oğulları Sefa ve Yasin Emir'in Beşiktaş'ta forma giymesini hedefliyor.

Siirt'te, eski futbolcu olan babalarının antrenörlüğünde top koşturan Sefa ile Yasin Emir Özer kardeşler, Beşiktaş'ta forma giymek istiyor.

Kooperatif Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Özer, futbola ilgilerini keşfettiği oğulları Sefa (9) ve Yasin Emir Özer'i (8), geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığının Yaz Spor Okulları'na yönlendirdi.

Yaz okullarının futbol takımında haftada 2 gün top koşturmaya başlayan kardeşlerin yeteneklerini fark eden baba Özer, çocuklarını yaz okulu dışında 3 gün de kendisi eğitmeye başladı.

Bu yıl 3 Haziran'da, Beşiktaş Futbol Akademisi'ne katılabilmek için Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılan seçmelere katılan kardeşlerden Yasin Emir, U8 kategorisinde akademiye girmeye hak kazanırken, Sefa ise gelecek yıl şansını yine deneyecek.

Yasin Emir Özer, AA muhabirine, babasının maçlarını izleyerek büyüdüğünü söyledi.

Babasının gözetiminde 2 yıldır futbol oynayıp çalıştığını anlatan Özer, "Ronaldo'yu çok seviyorum. Onun gibi bir futbolcu olmak istiyorum. Hayalim bir gün Beşiktaş'ta büyük bir yıldız olmaktır, inşallah başarırım." ifadelerini kullandı.

Sefa Özer de kardeşiyle futbolu çok sevdiklerini ve evde bile top oynadıklarını belirtti.

Kardeşiyle katıldığı Beşiktaş Futbol Akademisi seçmelerinde elendiğini anlatan Özer, gelecek yıl seçmelere tekrar katılacağını anlattı.

Özer, "Büyük bir futbolcu olmak ve gerçek maçlara çıkmak istiyorum." dedi.

Baba Cengiz Özer ise amatör kulüplerde 12 yıl top koşturduğunu, futbolu sevdiği için bu sporu çocuklarına da sevdirmeye çalıştığını anlattı.

Çocuklarının futbola ilgisinin küçük yaşlarda başladığını dile getiren Özer, bunun üzerine çocuklarına antrenörlük yaparak onları yetiştirmeye başladığını dile getirdi.

Çocuklarını geçen ay İstanbul'da yapılan Beşiktaş Futbol Akademisi seçmelerine götürdüğünü anlatan Özer, "3 bin 500 kişi arasından çok şükür bir çocuğum seçildi ve akademiye davet edildi. Çocuklarıma hem babalık hem antrenörlük yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özer Kardeşler Beşiktaş Hayaliyle Futbola Adım Attı - Son Dakika

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