Özgür Altınok: Engelliler de Normal Bireylerdir

18.02.2026 12:19
Görme engelli öğretmen Özgür Altınok, sosyal medya içerikleriyle engelli bireylerin bilincini artırmayı hedefliyor.

Görme engelli öğretmen ve sosyal medya içerik üreticisi Özgür Altınok (43), eğlenceli içeriklerle engelliler hakkındaki "doğru bilinen yanlışları" düzeltmeyi, engelli bireylerin de aslında engelsiz bireylerden farklı olmadıklarını göstermeyi amaçlıyor.

Ataşehir Aşık Veysel Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan ve yüzde 100 görme engelli olan Altınok, AA muhabirine, sosyal medyada paylaştığı videolarla toplumda görme engellilere yönelik önyargıları kırmayı amaçladığını anlattı.

İlkokulu görme engellilerle birlikte okuduğunu, müzik yeteneği sayesinde konservatuvar eğitimi aldığını ifade eden Altınok, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde müzik eğitimi aldığını belirtti.

Sosyal medyaya tipik bir kullanıcı olarak girdiğini, ilk olarak Öğretmenler Günü'nde öğrencilerinin Braille alfabesiyle kendisine yazdığı mektubu paylaştığını dile getiren Altınok, bu videonun paylaşılmasının ardından düzenli olarak içerik üretmeye başladığını aktardı.

"Bazı farklılıklar olsa da engellerin de yapabildiğini göstermekti benim amacım"

Öğretmenler Günü paylaşımına gelen mesajlar ile engeli bulunmayan kişilerin de bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğunu fark ettiğinin altını çizen Altınok, "Burada böyle bir kanal olduğunu fark ettim ve başka tanımadığımız insanlarla da iletişime geçebileceğimizi fark ettim. Sosyal medyada ürettiğim içeriklerin özü, aslında yapılan şeylerin ne kadar normal olduğu, herkesin yaptıklarını sadece yöntemsel olarak bazı farklılıklar olsa da engellilerin de yapabildiğini göstermekti benim amacım." diye konuştu.

Özellikle içerik üretmeye başladıktan sonra daha fazla "ilginç sorularla" karşılaşmaya başladığını vurgulayan Altınok, bir görme engelli açısından hiç de ilginç olmadığına vurgu yaptığı sorular hakkında şunları söyledi:

"Örneğin 'sen nasıl film izliyorsun?' diye bir soru geliyor. Film izlemek, aynı zamanda takip etme biçimidir. Yani filmi duymak, filmin yayınlandığı yerde olmak ya da işte patlamış mısırla o şeyi o ortamın sıcaklığını hissetmek, bunların her biri diğer insanlar için olduğu kadar benim için de önemli. O yüzden insanların hiçbir şekilde yadırgamaması ve bu doğrultuda normal karşılayabilecek hassasiyete sahip olması için aslında biraz da bu esprili başlıkları atıyorum."

Altınok, bu videoları yayınlama sebebinin engelsiz insanların engellere karşı daha bilinçli yaklaşması, onlar hakkında bildikleri veya önyargılar ile öğrendiklerini sandıkları bilgileri düzeltmeyi, bu sayede bir farkındalık oluşturmayı amaçladığına dikkati çekerek, "Buradaki bütün bu videolar ya da bu esprili başlıkların tamamı, aslında teknik olarak bir farkındalık yaratma amacı güdüyor. İyi geri dönüşler alıyorum. Her ne kadar bazen çok garip sorularla karşılaşsak da aldığım yorumların büyük bir kısmı hep çok yapıcı." değerlendirmesini yaptı.

"Tahmin edemeyeceğiniz kadar birbirimize benziyoruz aslında"

Görme engelliler ile ilgili toplumdaki algının değişmesinin insani bir gerekliliğin yanı sıra aslında bir normal veya rutin haline gelmesi gerektiğini de dile getiren Altınok, "Tahmin edemeyeceğiniz kadar birbirimize benziyoruz aslında. Yöntem farklılıklarımız var. Size ya da engelsiz olan diğer insanlara anormal ya da garip gelen farklı durumlar var. Ama aslında sizden hiçbir farkımız yok." dedi.

Görmemenin kendileri adına bir dezavantaj olmasına karşılık bununla yaşamanın yine onlar adına bir gerçeklik olduğunu belirten Altınok, herkesin görmek isteyeceğini ancak buna takılarak yaşamanın engellilere zarar vereceğini dile getirdi.

Altınok, günümüzde dünyanın "kabalığın ve nobranlığın" arttığı bir yer haline geldiğini ve aslında her insanın birbirine saygı göstermesi gerektiğini fakat değişen zaman ve koşullar nedeniyle tüm değerlerin kaybedildiğini anlattı.

Engellilere saygı gösterilmemesinden yakınan Altınok, saygının aslında sadece engellilere değil tüm insanların birbirine karşı yeniden göstermesi gereken bir davranış olduğunu belirtti.

Altınok, şöyle devam etti:

"Şimdi engelli ve engelsiz insanlar arasındaki diyalogdan bahsediyoruz ya. Zannediyor muyuz ki engelsiz insanlar birbirlerine çok iyi davranıyor. Öyle bir şey de yok. Ekstra bir nobranlık, ekstra bir kabalık isabet etti bu yüzyıla. Dolayısıyla herkese davrandığınız gibi engellilere de böyle davranın demiyorum. Herkese iyi davranın. Gerisi zaten gelecektir."

Kaynak: AA

