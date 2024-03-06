CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklilere Hakkını Vermezseniz Sandıkta Oy Moy Yok

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HABER: GÜLARA SUBAŞI & KAMERA: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En büyük sıkıntıyı emekliler çekiyor. 200 lira ilk çıktığında, 2009 yılında 131 dolar alıyordu. Şimdi aynı 200 lira, 6 dolar alıyor. Afyon'un en meşhur sucuğu var. Sucuğun kilosu geçen sene 395 lira, bu sene 875 lira. En düşük emekli maaşı geçen sene 7 bin 500 liraydı ve geçen sene 19 kilo sucuk alıyordu. Bu sene 10 bin lira ama 11 kilo sucuk alıyor. Ramazan mübarek gün geliyor, bu hükümet geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a emeklinin iftar sofrasından, sahur sofrasından, buzdolabından, mutfağından çalmış. Yazıklar olsun bu hükümete. Ramazan sofrası sucuk, kaymak, lokum olmadan olmaz. Sadece sucuk, kaymak, lokum almakla maaşın beşte biri gider mi? Tayyip Bey, 'Emeklilere 7'şer bin lira bile vermeyiz. 1,4 trilyon lira para gerekir, bizde böyle bir para yok' diyor. Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde 1,4 trilyon lira yoksa vay bizim halimize. Sen kasayı boşalttıysan ben bilmem. Sayın Tayyip Erdoğan, ben şimdi Afyon'dan emeklileri tahrik ediyorum; eğer emekliye hakkını verirsen bir daha düşünecekler. Vermezsen sana sandıkta oy moy yok." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Özel'e Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal eşlik etti.

"BURCU KÖKSAL'A VERİN YETKİYİ HİZMET ETSİN"

CHP Lideri Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada yaş ortalamaları 47, 7 tanesi kadın, 10 tanesi 40 yaş altında olan, her biri alanında birbirinden deneyimli, hepsi birbirinden çalışkan belediye başkan adaylarımızla kucaklaşmaya, onları sizlere emanet etmeye geldim. Bunlardan, bir tanesi de 44 yaşında bir kadın, Atatürk'ün kızı, Afyon'un kızı, sizin evladınız, benim Grup Başkanvekilim Burcu Köksal. Ondan, Afyon'daki rakipleri çekiniyor ama Meclis'teki AK Parti, MHP milletvekilleri Burcu'yu destekliyorlar çünkü Burcu, Meclis kürsüsüne çıkınca o kürsüyü onlara dar ediyor. 2015'te Burcu Köksal milletvekili oldu, ben Grup Başkanvekiliydim. Tam 8 yıl boyunca birlikte görev yaptık. Hemen yanı başımdaydı, İlk fırsatta ona kürsü hakkını verdiğimde, Afyon'un ilçelerinin, beldelerinin, köylerinin, nerede bir sorun varsa, nerede bir mağduriyet varsa, nerede tutulmayan bir söz varsa hepsini teker teker dile getirip sanki Afyon'da başka bir milletvekili yokmuş gibi, bunu bana Afyonlular söylüyor, 'Bir Burcu var. İktidardakilerin hepsinden fazla Afyon'u dile getiriyor. Öbürlerini bir kere görmedik Afyon için konuşurken Burcu Hanım hiç susmadı, hep Afyon'u konuştu' diyor. Afyon'da kentsel dönüşüm sorunu olur, Burcu Köksal konuşur. Meraları satarlar, Burcu Köksal konuşur. Trafik sorununu Burcu Köksal konuşur. Alpullu Şeker Fabrikası'nı, Burcu Köksal konuşur. Belediye işçilerini işten atarlar, Burcu Köksal konuşur. Artık Burcu Köksal konuşmasın, verin yetkiyi hizmet etsin artık, sorunları çözsün."

AK Parti'nin belediye başkanlarının sorunları çözmek yerine çoğalttıklarını belirten Özel, artık Afyonkarahisar'ın sıkıntılarının dayanılmaz hale geldiğini kaydetti. Özel, "Bunun için size dirayetli, kararlı, tuttuğunu koparan, sizinle, Afyon ile bütünleşecek; parti siyaseti değil, Afyon'un sorunlarını çözmek için belediyecilik yapan, enerjisi olan, Ankara'yı da bilen bir belediye başkanı lazım. Onun adı Burcu Köksal. Anketlerde oldukça iyi çıktı. Çağırdım dedim ki 'Burcu, Afyon'da en iyi aday sensin. Bu görevi senin yapman lazım.' Dedi ki 'Başkanım Meclis'i çok seviyorum ama Afyon'u da çok seviyorum. Görev verirseniz yaparım.' O günden bugüne her ay ölçtürüyoruz. Yükseldi ve şimdi geçti. Eğer bir aksilik olmaz ve bu trendle giderse 1 Nisan gününün Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'dır." şeklinde konuştu.

"YETER ARTIK DERSENİZ HERKES HESABINI ONA GÖRE YAPACAKTIR"

Afyonkarahisar'da değişimin, 75 yıl sonra belediyeyi alacak olmanın heyecanının yaşandığını kaydeden Özel, ancak diğer yandan ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşandığına işaret etti. Özel şöyle konuştu:

"31 Mart'a kadar hükümet bekliyor ama sonrası için Mehmet Şimşek'in dilinin altındaki baklayı duydunuz; 'Sıkı para politikası uygulayacağız. Kemerleri sıkacağız. Acı reçeteyi içireceğiz...' 1 Nisan olduysa eğer AK Parti yine Afyon Belediyesi'ni aldıysa, 2 Nisan günü ne emekliyi ne işçiyi ne esnafı ne çiftçiyi ne hayvancılıkla uğraşanı ne öğrenciyi ne öğretmeni duyarlar. Kimseyi duymazlar. 1 Nisan olduysa ertesi gün yapacak bir şey yok ama bir gün önce yapacak bir şey var. 1 Nisan'dan bir gün önce 31 Mart'ta sandık var, seçim var. Yetki sende, mühür elinde. Sen gereğini yaparsan, eğer bu sefer oyunuzla AK Parti'ye 'Yeter artık' derseniz herkes hesabını ona göre yapacaktır."

"SİZE BULAMADIĞI PARAYI YANDAŞ MÜTEAHHİDE, BİN ODALI SARAYA BULUYOR"

En büyük sıkıntıyı emeklilerin çektiğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Piyasadaki en büyük banknot 200 lira. Bu 200 lira ilk çıktığında, 2009 yılında 131 dolar alıyordu. Şimdi aynı 200 lira, 6 dolar alıyor. Afyon'un en meşhur sucuğu var. Sucuğun kilosu geçen sene 395 lira, bu sene 875 lira. En düşük emekli maaşı geçen sene 7 bin 500 liraydı ve geçen sene 19 kilo sucuk alıyordu. Bu sene 10 bin lira ama 11 kilo sucuk alıyor. Ramazan mübarek gün geliyor, bu hükümet geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a emeklinin iftar sofrasından, sahur sofrasından, buzdolabından, mutfağından çalmış. Yazıklar olsun bu hükümete. Ramazan sofrası sucuk, kaymak, lokum olmadan olmaz. Sadece sucuk, kaymak, lokum almakla maaşın beşte biri gider mi? Tayyip Bey, 'Emeklilere 7'şer bin lira bile vermeyiz. 1,4 trilyon lira para gerekir, bizde böyle bir para yok' diyor. Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde, 1,4 trilyon lira yoksa vay bizim halimize. Sen kasayı boşalttıysan ben bilmem ama ben hesabı yaptım, 1,4 trilyon değil, tam yarısı lazım. 700 milyar lira verdiğinde bu iş çözülecek. Size bulamadığı parayı beşli çeteye, yandaş müteahhide, katil maden şirketine, bin odalı saraya buluyor. Bir tek emekliye 'yok' diyor. O zaman ne yapacağız? Sandık gelince emekliler de Tayyip Bey'e yok diyecek. Sayın Tayyip Erdoğan, ben şimdi Afyon'dan emeklileri tahrik ediyorum; eğer emekliye hakkını verirsen bir daha düşünecekler. Vermezsen sana sandıkta oy moy yok."