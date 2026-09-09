Özgür Özel: Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar - Son Dakika
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Özgür Özel: Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar

Özgür Özel: Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, köprü ve otoyolların özelleştirme programına alınmasına ilişkin, "Müflis tüccarlar senet kırdırırlar" diyerek, bu adımın kısa vadeli çıkarlar için ülkenin geleceğini feda etmek olduğunu söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, köprü ve otoyolların özelleştirme programına alınmasına ilişkin, "Müflis tüccarlar senet kırdırırlar. Bu ülkenin orta ve uzun vadeli menfaatlerini düşünmek yerine kendi kısa vadeli menfaatlerini düşünüyorlar. Özelleştirmeden sonra fiyatlar beş kat artacak. 30 yıllık geliri, 5 yıllık gelir karşılığında satmak için yapıyorlar. Çaresiz kaldılar ve bu çaresizliğin sonunda altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar. Gelecek nesillerin hakkını bugünkü seçime kurban ediyorlar. Geldiğimiz zaman biz bu oyunu bozarız" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV'de katıldığı programda, YENİ Parti'nin her üç üyesinden birinin yeni, ikisinin eski CHP üyesi olduğunu söyledi. Özel, "Yıl başına kadar 1 milyon üyeye ulaşmış olacağız. YENİ Parti yarın Ardahan'da, öbür gün Kars'ta. Sahada çok ilgi görüyoruz. Yeni bir partinin hazırlıksız olması beklenirken, geçmişte çok güçlü bir program hazırlığı yaptık. Biraz daha basit, sade, kolay anlatılır ve çok güçlü bir program olarak çıkmışız. Bunu büyük keyifle anlatıyoruz. Sokağa çıktığımızda, esnaf gezelim diye girdiğimiz yer mitinge dönüşüyor. Göz hizasında siyaset yapıyoruz" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"Makamları emanet ve geçici gören, millete saygılı bir siyaset yapıyoruz. Durmaya, durulmaya, yorulmaya hakkımızın olmadığı bir dönemdeyiz. Bu sefer ya başaracağız ya da böyle bir şans hiç olmayacak. Emekli, dünya tarihinde uğranılmış en kitlesel vefasızlıkla karşı karşıya. Emeklideki öfke kimsede yok. YENİ Parti'ye oy verme oranı 55 yaşın üzerinde yüzde 56. İnanılmaz öfkeliler, dertlerini dile getirene, çözüm vadedene dört elle sarılıyor. Bu iktidarın iktidarda kalması normal siyasi yollarla mümkün değil, onun için savaş ilan ediyor, onun için umutsuzluk yayıyor. Gerçek sorunları konuştuğumuzda millet ikna oluyor, benim gördüğüm bu.

Ali Naili Erdem, rahmetli Demirel'in bakanı, beni ziyarete geldi. 98 yaşında. Demirel'in bir lafı vardır dedi: 'Ahali, televizyonda gördüğü adama oy vermez, köye gelen adama da oy vermez, televizyonda gördüğü adam köyüne gelirse oy verir.' En kötü şartlara hazırız, yüz yüze siyaset yapacağız."

Özel, köprü ve otoyolların özelleştirme programına alınmasına ilişkin bir soru üzerine, "Müflis tüccarlar senet kırdırırlar. Bu ülkenin orta ve uzun vadeli menfaatlerini düşünmek yerine kendi kısa vadeli menfaatlerini düşünüyorlar. Bu otoyolları varsayalım ki 10 milyar TL'ye özelleştirdiler. Bu iki aylık faiz ödemesi. Bu iktidar, Türkiye'de yapılan özelleştirmelerin yüzde 86'sını yaptı, elde ettiği para 2006 yılında faize ödediği paraya denk. Hayırsız bir evlat gibi, atadan, babadan, dededen kalanı yok pahasına sattılar. Devletin yaptığı otobanlarda kilometre başına 1 TL alınıyor ama bu KÖİ yöntemiyle yeni yaptırdıkları sistemlerde kilometre başına 5 TL alınıyor. Beş kat pahalı. Özelleştirmeden sonra fiyatlar beş kat artacak. Bunu 30 yıllık geliri, 5 yıllık gelir karşılığında satmak için yapıyorlar. Tam da seçim ekonomisi için para lazım. Çaresiz kaldılar ve bu çaresizliğin sonunda altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar. Gelecek nesillerin hakkını bugünkü seçime kurban ediyorlar. Geldiğimiz zaman biz bu oyunu bozarız" yanıtını verdi.

(SON)

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Özgür Özel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar - Son Dakika

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