Özgür Özel, Bursa Mudanya'da üzüm üreticilerine çiftçi yaş ortalamasını söyledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye gıda güvenliği açısından kendi üreteceği için, toprağının analizini kendi yapacağı için, kullanılacak kimyasal ya da bitkisel birtakım yardımcı elementlerin üretimi denetimi kendinde olacağı için, pazarlamasını kendi yapacağı için, gıda güvenliği konusunda öz güveni en yüksek ülkelerden biri olmaya aday." dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan Mahallesi'ndeki kıraathanede üzüm üreticileriyle bir araya gelen Özel, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi'nde de çekirdeksiz kuru üzüm ve sofralık üzüm yetiştirildiğini söyledi.

Bursa'ya geldikçe siyah üzüm üretiminde artış gördüğünü belirten Özel, "Elimdeki Türkiye'nin en güzel sofralık üzümlerinden bir tanesi, adı 'Çağrışan karası'. Bu üzüm halde bu sene 25 liraya satılıyor. Geçen sene yani sele kapılmış, çer çöpe karışmış, alkol üretilmek için satılan üzüm 20 liraydı ki geçen sene mazot 50 liraydı. Şimdi mazot 98 lira ve bu üzümünüz Çağrışan karası 25 liraya satılıyor. Daha biz kime ne anlatacağız? Geçen sene 2,5 kilo şaraplık üzüm 1 litre mazot alıyordu, bu sene 4 kilo Çağrışan karası bir 1 litre mazot alıyor. Daha kime ne anlatalım? Durumun vahameti bu kadar ortada." diye konuştu.

Özel, program öncesinde yanına gelen bir vatandaşın küçüklükten beri çiftçilik yaptığını, çocuklarının ise bunu devam ettirmediğini söylediğini dile getirerek, "Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi, Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 36 olan ortalama çiftçi yaşının bugün 57-58'e çıkmış olması. Çiftçimiz yaşlı, genç çiftçi yok. Üç genç çiftçiden ikisi de 'Asgari ücret bulursam organize sanayi sitesinde asgari ücretli bir işe girelim çiftçilik yapmam' diyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyada gıda enflasyonunda en kötü dört ülkeden biri olduğunu belirten Özel, İran, Venezuela ve Arjantin'in Türkiye'den daha kötü durumda olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim dışımızda 177 ülkede gıda enflasyonu bizden düşük. Avrupa'nın gıda enflasyonu yüzde 0,9'a düşmüş. Bizim gıda enflasyonumuz yüzde 30. Biz üretiyoruz, bizim toprağımız verimli, bizim çiftçimiz var, bizim ekipmanımız var. Bizim burada adamı toprağa ters diksen düz çıkar. Bu kadar verimli topraklarımız var ama Avrupa'nın bütün ülkelerinde geçen sene 100 lira olan mal bu sene 101 lira değil, bizde 100 lira olan mal ortalama 130 lira ama gerçek anlamda gerçek enflasyon 150 lira 160 lira. Bu yüzden büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız."

Özel, Türkiye'de altı otoyolun, iki çevre yolunun ve iki köprünün özelleştirildiğini ifade ederek, ürünlerin taşınmasında kullanılan yolların geçiş ücretleri ve kamyonların yakıt maliyetleri arttığında ürünün alıcı için çok pahalı, üretici için ise üretim yapılmayacak kadar ucuz hale geldiğini söyledi.

Tarımda planlamanın olmadığını öne süren Özel, şöyle konuştu:

"Kim ne biliyorsa onu eksin diyorlar. Ekene, dikene karışmıyorlar. Kredi isteyene memur kefil istiyorlar. Kredi isteyene 'Getir bakalım tapu' diyorlar. Yani tarlanı bankaya ipotek ettiriyorlar. Ürünü kredi vermek için TARSİM sigortasına imza istiyorlar ama TARSİM sigortasına imzanı atıyorsun, başına bir afet geliyor, 'Bu afeti kapsamıyor' diyorlar. Kapsasa bile olsa geçen seneki fiyattan yüzde 70'ini veriyor, kırıyor, döküyor, borcunu ödemeyecek bir halde seni yüzüstü bırakıyor."

"Ant olsun ki yüzünüzü güldüreceğiz"

Aracıların üreticinin emeğini sömürmediği, devletin soğuk hava depoları ve lisanslı alım anlaşmalarıyla ürünleri satın alıp ihracatını gerçekleştirdiği bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Şu anda dünyanın en mühim konularından bir tanesi veri güvenliği, bir tanesi gıda güvenliği. Bütün dünya veri güvenliğine yani ortadaki bilginin güvende tutulmasına ve gıda güvenliğine çalışıyor. Türkiye gıda güvenliği açısından kendi üreteceği için, toprağının analizini kendi yapacağı için, kullanılacak kimyasal ya da bitkisel birtakım yardımcı elementlerin üretimi denetimi kendinde olacağı için, pazarlamasını kendi yapacağı için gıda güvenliği konusunda öz güveni en yüksek ülkelerden biri olmaya aday. Bütün dünyanın en çok peşinde koşacağı ürünleri üreten bir ülke olmaya aday. Finlandiya'da da böyle bir şey üretebilir misin? Finlandiya'daki ürünü doğru yatırımla oradaki cep telefonunu Bursa'da üretebilirsin ama Allah vergisi bu güzel inciri, bu güzel üzümü, kokulu kavunları, kokulu mercimeği, şeftalinizi, armudunuzu Bursa için söylüyorum sadece, kestanenizi, bu dünyanın başka yerinde üretmek mümkün değil. Bunlar stratejik ürünler. Bu ürünlerin sahibi olan bu şehirlere doğru destekleme yapıldığında, doğru yönlendirme yapıldığında çok büyük imkanlar var önümüzde. O yüzden sizlerin emeğini sömüren, alın terini görmeyen, tarlasını ipotek edip borcunu ödemeyince tarlasını elinden alan AK Parti'nin kara düzenine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve size değer verenlerin yeni düzeni gelecek."

Özel, kendisinin de bağ arasından, pamuk tarlasından geldiğini söyleyerek, "Ben tarlada alın teri döken insanların emeğini biliyorum. Ben Bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunuyum, size ant olsun ki yüzünüzü güldüreceğiz." dedi.