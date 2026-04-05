Özgür Özel DEM Parti'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.

DEM Parti'den yapılan duyuruya göre, CHP lideri Özel, yarın saat 12.00'de DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezde gerçekleşecek ziyarette Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek.