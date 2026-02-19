Özgür Özel'den Alican Uludağ'ın Eşine Destek

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ'ın eşi Kıymet Uludağ ile telefon görüşmesi yaptı. Özel, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
Özgür Özel, gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ'ın eşi Kıymet Uludağ ile telefonda görüştü. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Özel görüşmede Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasının hukukla bağdaşmadığını ifade etti.
CHP lideri, konunun yakından takipçisi olacaklarını Kıymet Uludağ'a iletti.
