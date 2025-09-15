Özgür Özel'den Basketbol Takımına Kutlama

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Şampiyonası final maçında ikinci olan A Milli Basketbol Takımı'nı ve teknik ekibi kutladı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Gururumuzsunuz 12 Dev Adam! Avrupa Şampiyonası finalinde, milletimize büyük bir onur yaşatan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Daha nice başarılara yürüyeceğinize yürekten inanıyor, emeğinizi ve mücadelenizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.